7 yılda bir 7'nin üstü sürpriz değil

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener, Türkiye'de 7 yılda bir 7'nin üstünde bir depremin sürpriz olmayacağını belirtti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Türkiye ve yakın coğrafyasında, Ege'de, Akdeniz'de her 3,5 yılda 7'nin üstünde bir deprem meydana geliyor. Kara sınırını da düşündüğünüzde Türkiye'de yaklaşık 6,5-7 yılda bir 7'nin üstünde depremin olması sürpriz değil." dedi.



Özener, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Kulübü tarafından düzenlenen programın ardından yaptığı açıklamada, belirli bir büyüklükte deprem meydana geldikten sonra onun artçılarını görmenin normal olduğunu söyledi.



Türkiye'de deprem sayısında çok anormal bir artış olmadığına işaret eden Özener, "Türkiye ve yakın coğrafyasında, Türkiye'nin etkilenebileceği Ege'de, Akdeniz'de yaklaşık her 3,5 yılda 7'nin üstünde bir deprem meydana geliyor. Türkiye kara sınırını da düşündüğünüzde Türkiye'de yaklaşık 6,5-7 yılda bir 7'nin üstünde depremin olması sürpriz değil." diye konuştu.



Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Özener, aktif fayları ve tarihsel depremleri bilerek yaşamak gerektiğini belirtti.



Depreme hazırlıklı olmanın önemini vurgulayan Özener, 1999'daki Marmara Depremi'nden sonra bu konuda daha bilinçli olunduğunu dile getirdi.



Özener, "Ayrıca deprem İstanbul'a ne kadar yaklaşırsa insanların depreme ilgisi o kadar artıyor. Çünkü ekonominin kalbi, nüfusun kalbi İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'a depremin yaklaşması, deprem konusuna insanların ve karar vericilerin ilgisini daha çok artırıyor." ifadelerini kullandı.



Marmara'da deprem beklendiğine işaret eden Özener, şöyle devam etti:



"Şu anda 7,2'lik bir deprem enerjisi birikmiş durumda. Dolayısıyla Marmara'da şu anda da bir deprem olabilir, belki 1, belki 5, belki 10 yıl sonra da olabilir ama olacağı kesin. Çünkü fay hattı geçiyor, tarihsel depremler var, tarihi depremler tekrarlanıyor. Bir gün bu depremi yaşayacağız ama ne zaman yaşayacağımızı maalesef kimse bilmiyor. Kuzey Anadolu Fayı 1939'da Erzincan'dan kırılarak geldi, 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleriyle nihayetlendi. Kırılmayan bir sonraki kısmı Marmara Denizi içinden geçiyor. Türkiye'de 7'nin üstünde deprem beklenebilecek bölgeler var, farklı yerlerde yine 7'nin üstünde deprem olabilecek fay hattı var. Ama Türkiye'de insanların en çok ilgisini çeken yer Marmara."



Özener, "Türkiye'de 3'lük deprem, 4'lük depremden daha fazla oluyor. Yani depremin büyüklüğü arttıkça görülme sıklığı azalıyor." bilgisini verdi.



"RASATHANEYİ EN ÇOK YABANCILAR ZİYARET EDİYOR"



Kandilli Rasathanesi'ni en çok Türkiye'de yaşayan yabancıların ziyaret ettiğini vurgulayan Özener, şunları kaydetti:



"Özellikle depremle ilintisi olan ülkelerin vatandaşları deprem konusunda daha duyarlı. Japonya Başkonsolosu, rasathaneyi en çok ziyaret edenlerden biri. Güney Kore Büyükelçisi çok ziyaret eder, Amerikalılar ziyaret eder. Bunlar vatandaşlarının güvenliği için, İstanbul'da da bir deprem beklendiği için, ona karşı önlemlerini almak için bu konuya hassaslar. Türkiye'de yaşayan bin 500 Japon vatandaşı var. Başkonsolos bunları yılda 4 kez bir araya toplayarak, deprem konusunda açıklama veriyor. Herhangi bir İstanbul depreminde Japon vatandaşların nerede toplanacağı, ne yiyip içecekleri belli. Ümit ediyorum biz de en kısa sürede bu organizasyonları yaparız."