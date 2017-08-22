7. Transanatolia Ralli Raid Yarışı

Organizasyonun ikinci etabı, Antalya'da sona erdi.

Transanatolia ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen 7. Transanatolia Ralli Raid Yarışı'nın ikinci etabı, Antalya'da sona erdi.



İkinci etap sonunda, motosiklet kategorisinde 1.01.23'lük derecesiyle Alberto Bertoldi, quad kategorisinde 4.30.29'luk derecesiyle Ömer Muharrem Göksel, SSV kategorisinde 2.49.30'luk derecesiyle Bulgar Tsanko Tsankov-Zomitsa Todorova ikilisi, 4x4 araç kategorisinde 3.16.54'lük derecesiyle Mert Becce-Hakan İsen ikilisi ve kamyon kategorisinde 5.01.49'luk derecesiyle İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni günü ilk sırada tamamladı.



Etap sonunda Aksu Belediyesi önünde yarışmaya katılan araçların tanıtım programı düzenlendi. Programa Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, belediye çalışanları, vatandaşlar ile yarışmacılar katıldı.



Tanıtım programında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Transanatolia Genel Koordinatörü Orhan Çelen, İzmir'den start alan yarışın ikinci etabının Antalya'da sona erdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Buradan başlayıp Karaman, Niğde, Kapadokya, Tokat ve Samsun olmak üzere toplam 2 bin 870 kilometre yol kat edeceğiz. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 50 yarışmacı katılıyor. Bu yarışmaya arazide hareket etme kabiliyetine sahip her türlü araç katılabiliyor. Bu organizasyonun en bilineni dünya çapındaki Dakar Rallisi. Artık Dakar'a katılan pilotlar bile bizim yarışmamızın da dünya çapında bir yarışma haline geldiğini söylüyor. Bu sebeple bu yarışmanın memleketimizin tanıtımına da olumlu katkı sağladığını düşünüyorum."



4x4 kategorisinde yarışan Tolga Yılmaz, ilk iki etabın kendileri için iyi geçtiğini belirterek, "Yarışmaya başlarken amacımız Samsun'a ulaşmaktı. Disiplinli ve düzenli gidiyoruz. İyi dereceler yapıyoruz. Bu etap beni çok zorladı, çünkü yükseklik korkum var." diye konuştu.



Tolga Yılmaz'ın yardımcı pilotu Ebru Demirbay da zor bir yarış gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sürücüm bazen hızlı gidiyor, kontrol etmesi birazcık zor olabiliyor. Sonradan toparladığı için bir sıkıntımız yok. Amacımız yarışmayı bitirmek." şeklinde görüş belirtti.



UTV araç sürücüsü Necati Şahin ise birinci gün 420 kilometrelik parkuru 13 saatte geçebildiklerini anlatarak, "Bizim aracımız arazi şartlarına çok uygun olması ve sürat yapabilmesine rağmen zorlandık. Bu parkur ise düne göre biraz daha yumuşaktı. Mesafesi biraz uzundu ama rahat geldik." ifadelerini kullandı.



İzmir'den 19 Ağustos'ta başlayan yarışma 7 gün sürecek. Yarış, 26 Ağustos'ta Samsun'da sona erecek. Sporcular, 7 günlük organizasyonda toplam 2 bin 870 kilometre yol kat edecek.