7 şehidimiz için tören düzenlendi

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 13 askerden 7'si için tören düzenlendi.

Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığında düzenlenen törende, Şehit Piyade Çavuş Fehmi Barçın, Şehit Piyade Er Yunus Emre Duran, Şehit Piyade Er Serdar Amak, Şehit Sıhhiye Er Hasan İlhan, Şehit İstikam Er Kenan Döngel, Şehit Muhabere Onbaşı Abdulsamet Özen ve Şehit Sıhhiye Er Kamil Tunç'un Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.



Saygı duruşunun ardından özgeçmişleri okunan şehitler için dua edildi.



Törenin ardından şehit Barçın'ın naaşı Bursa'ya, şehit Duran'ın naaşı Kırşehir'e, şehit Amak'ın naaşı İzmir'e, şehit İlhan'ın naaşı Denizli'ye, şehit Döngel'in naaşı Sinop'a, şehit Özen'in naaşı Kocaeli'ne ve şehit Tunç'un naaşı ise Afyonkarahisar'a gönderildi.



Aynı saldırıda şehit olan diğer askerlerin naaşları, otopsi işlemlerinin ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.



Törene şehit ailelerinin yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile AK Parti, CHP ve MHP'nin bölge milletvekilleri katıldı.

Kaynak: AA