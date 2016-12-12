7 Kaymakam FETÖ'den tutuklandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına ilişkin 100. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında 7 kaymakam tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yürüttüğü FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 100. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında aralarında görevde olan, ihraç edilen kaymakam ve kaymakam adaylarının bulunduğu 32 kişi ifadeleri alınmak üzere Tokat'a davet edildi.



Davet edilen 4 kaymakam ve 1 kaymakam adayının daha önce FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında çeşitli cezaevlerinde tutuklu oldukları, 5 kişinin de ifade vermek üzere Tokat'a gelmesinin beklendiği öğrenildi.



Kente gelen 21 kaymakam ve 1 kaymakam adayı 22 kişinin ise Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındı. 22 kişiden 7'si tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



Bir süre önce de Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca 101. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 43 kaymakamdan 12'si tutuklanmıştı.

Kaynak: AA