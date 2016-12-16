7 ilde elektrik kesintisi

İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 19 Aralık Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul



İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin bazı mahallelerine, 19 Aralık Pazartesi günü elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi, T Caddesi, 2470 Sokak, 2476 Sokak ve civarı 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Gaziosmanpaşa'da, Şemsipaşa Mahallesi, Küçükköy Caddesi, 52. Sokak, 54. Sokak, 29. Sokak, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi, 53. Sokak, 21. Sokak, 22. Sokak, 23. Sokak ve civarında 08.00-19.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.



Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi, İnan Sokak, Siteler Caddesi, 3. Blok Sokak ve civarına 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Güngören'de, Akıncılar Mahallesi, Aşıklar Çıkmazı Sokak, Salcı Sokak, Yavuz Sokak, Çeliktürk Caddesi, Çelik Sokak, Haznedar Mahallesi, Kınalı Caddesi, Rüzgarlı Sokak, Posta Caddesi, Seyhan Sokak ve civarında 09.00-17.00, Gençosman Mahallesi, Alemdar Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Eyüp'te, Rami Yeni Mahalle, Havuzbaşı Çeşme Sokak, Havuzbaşı Sokak ve civarı 09.00-12.00, Topçular Mahallesi, Tikveşli Sokak, Topçubaşı Esatağa Caddesi, Ferhetpaşa Caddesi ve civarı 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Küçükçekmece'de, İnönü Mahallesi, Arslan Sokak, Ayhan Sokak, Bursa Sokak, 2. Çamlık Sokak, Dumangür Sokak, 2. Erguvan Sokak, Gerçek Sokak, 4. Gül Sokak, 1. Kaya Sokak, 2. Kazım Karabekir Sokak, Kınalı Sokak, 1. Kocatepe Sokak, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, 3. Menekşe Sokak, Muammer Aksoy Caddesi, Özgür Çıkışı Sokak, Sakin Sokak, Sazlı Sokak, Seymen Sokak, Terkos Sokak, Yıldıray Sokak, 3. Yıldırım Sokak ve civarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Sarıyer'de, Ayazağa Mahallesi 162. Sokak, 105. Sokak, 101. Sokak, 151. Sokak, 154. Sokak, 174. Sokak, 170. Sokak ve civarında 09.00-13.00, Maslak Mahallesi, AOS 10. Sokak, AOS 4. Sokak, AOS 5. Sokak, AOS 3. Sokak, AOS 11. Sokak, AOS 12. Sokak ve civarında 13.00-16.30 saatleri arasında kesinti yapılacak.



Arnavutköy'de Dursunköy Mahallesi 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Esenler'de, Kazım Karabekir Mahallesi, 1018. Sokak, 1019. Sokak, 1020. Sokak, Atışalanı Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve civarında 14.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Adana



Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi 86014, 86016 ve 86022 sokaklara 10.00-17.00, Fatih ve Tellidere mahalleleri ile Mücahitler Caddesi 10.15-11.00, Pınar Mahallesi 74004, 74080, 74084, 74104, 74124 ve 74170 sokaklara 11.15-12.30, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesine 14.30-15.15, Bahçeşehir ve Yeni Mahalleleri ile Onur Mahallesi 45137, 45143 ve 45139 sokaklara 09.00-17.00, Fevzipaşa Mahallesi 48075 Sokağa 09.00-14.00, Gürselpaşa Mahallesine 14.00-15.00, Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı ile 74180, 74164, 74166, 74198, 74192, 74200 ve 74204 sokaklara 09.00-15.00, Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Terim, 61020 ve 61022 sokaklara 09.00-11.00, Çınarlı Mahallesi 61017, 61019 ve 61020 sokaklara 11.00-14.00, Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı ve Turhan Cemal Beriker Bulvarına 14.00-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesine 09.00-15.30, Huzurevleri Mahallesi 77023, 77027, 77028 ve 77030 sokaklara 13.00-13.45, Belediye Evleri Mahallesi 84081, 84093, 84100 ve 84094 sokaklara 09.00-12.00, Toros Mahallesi 78066, 78051 ve 78041 sokaklara 13.00-14.00, Sarıçam ilçesi Suluca Karşıyaka ve Acıdere mahallerine 13.00-17.00, Karataş ilçesi Karşıyaka Mahallesine 08.30-17.00, Aladağ ilçesi Gerdibi Mahallesi Sivişli Sokağa 08.30-16.30, Ceyhan ilçesi Üçdutyeşilova Mahallesi ve Tumlu Mahallesi Akmaşat Sokağa 09.00-15.00, Modernevler Mahallesine 07.30-12.30, Sarısakal Mahallesine 07.45-17.00, Namık Kemal Mahallesine 08.30-17.00, İmamoğlu ilçesi Danacılı Mahallesi Çiftlik Sokağa 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Gaziantep



Şehitkamil ilçesi Mevlana, Selimiye, Karşıyaka, Kocatepe, Yunus Emre, Nurtepe, Aydıntepe ve Karacaoğlan mahallelerine 09.00-14.00, Karadede ve Dımışkılı mahallelerine 09.00-15.00, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Hoşgör, Gümüştekin ve Onur mahallelerine 10.00-13.00, Kızılhisar Mahallesine 09.00-13.00, Yeşilkent Mahallesine 09.00-10.00, Yeditepe Mahallesine 09.00-17.00, Çukur Mahallesi Karagöz Caddesi ve Kolaejtepe Mahallesi İnönü Caddesine 01.00-07.00, Araban ilçesi Elif Mahallesine 10.00-17.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesine 09.00-14.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesine 09.00-15.00, Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesine 08.30-16.30 elektrik kesintisi uygulanacak.



Mersin



Anamur ilçesi Ovabaşı, Korucuk, Karaçukur, Sarıdana, Kükür, Çamlıpınar, Güngören, Lale, Karaağa, Çataloluk ve Güleç mahallerine 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş ve Tömük mahallerine 09.30-10.30, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi ve Yeni Mahalle 33157, 33154, 33156 ve 33152 sokaklara 08.30-16.30, Merkez Mahallesi 52030 Sokağa 09.30-17.30, Akdeniz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarına 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Karaçerçili Mahallesine 09.30-14.30, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Kanal ve Çiftçiler caddelerine 09.00-17.00, Yenişehir ilçesi Bahçelieveler Mahallesi 1802, 1811, 1804 ve 1813 sokaklar ile 16. Caddeye 08.30-14.00, Piriseis Mahallesi 1127, 1122 ve 1102 sokaklara 13.30-16.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



Hatay



Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesine 09.00-12.30, Günyazı ve Doğanköy mahallelerine 13.00-17.00, Altınözü ilçesi Altınkaya Mahallesine 09.00-13.00, Kamberli Mahallesine 14.00-17.00, Kırıkhan ilçesi Alsancak ve Kurtuluş mahallelerine 00.30-05.00, Abalaklı, Çataltepe, Danaahmetli, Ilıkpınar, Karamağra ve Kodallı mahallelerine 09.00-16.00, Hassa ilçesi Gülkent Mahallesine 00.30-05.00, Payas ilçesi Karacami Mahallesi Fatih Caddesine 13.00-13.30, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Harun Ata Sokağa 14.00-14.30, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Ün Sokağa 15.00-15.30, Yeşilköy Mahallesi Çaykara Sokağa 16.00-16.30, Yeşilköy Mahallesi Deniz Sokağa 17.00-17.30, Yayladağı ilçesi Yayıkdamlar Mahallesine 09.00-16.00, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesine 09.00-17.00, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesine 09.00-13.00, Arsuz ilçesi Karağaç Mahallesi 528, 533, 546/1, 551/1 ve 577/1 sokaklara 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Yenişehir Mahallesi 23 Sokağa, Kurtuluş Mahallesi 79 Sokağa ve Mustafa Kemal Mahallesi Eyüp Sultan Caddesine 08.30-17.30 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Osmaniye



Merkez ilçesi Akyar Mahallesine 09.00-17.00, Kadirli ilçesi Aydınlar Köyü Kartın Mahallesine 09.00-17.00, Düziçi ilçesi Çiftlik Mahallesine 09.00-17.00, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Kilis



Merkez ilçesi Demirışık Mahallesine 09.00-16.00, Hicipoğlu, Deliçay ve Süngütepe mahallelerine 09.30-16.30, Musabeyli ilçesi Kurtaran, Tokaçgemriği, Tatgemriği, Karbeyaz, Gözlüce ve Yuvabaşı mahalleleri 09.30-16.30, Yedigöz mahallesinin bir kısmına 10.00-16.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA