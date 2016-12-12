7 ilde elektrik kesintisi

Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı ilçelerine 15 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den (EDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde 07.30-18.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.



Bartın'ın Merkez, Çankırı'nın Merkez, Çerkeş, Ilgaz ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinin bazı mahallelerinde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Aynı gün, Kastamonu'nun Daday ve Taşköprü ilçelerindeki bazı mahallelerde 09.00-17.00 saatleri arasında, Kırıkkale'nin Merkez ilçesindeki bazı mahallelerdeyse 09.00 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli ve Merkez ilçelerindeki bazı mahallelerine de 15 Aralık'ta 09.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji verilmeyecek.



Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylarla kesintinin saat bilgilerine Başkent EDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Kesinti Listesi ve Haritası" bölümünden ulaşabilecek.

Kaynak: AA