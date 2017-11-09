7 ikiz aynı okulda olunca

Trabzon'da 7 ikizin aynı okulda eğitim alması, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin ilgisini çekiyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi'nde bu yıl açılan özel bir okulda, ikizler 17 yaşındaki İrem Nur ve Ahmet Kınalı, 12 yaşındaki Dize ve Derin Ferah, 10 yaşındaki Eslem ve Yiğit Karaman, 14 yaşındaki Damla ve Yağmur Taş, 14 yaşındaki Duru ve Başar Civelek, 6 yaşındaki Melis ve Salih Zeki Reis, 14 yaşındaki Fazlı Emre ve Ekrem Sait Uzun eğitim görüyor.



Okulda bu kadar ikiz öğrencinin varlığı, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerden ilgi görüyor. Bir anda öğretmenleri ve arkadaşlarının ilgi odağı haline gelen ikiz kardeşler kantinde ve yemekhanede hep birlikte vakit geçirmeye başladı.



İKİZLERİN EN BÜYÜĞÜ 17 EN KÜÇÜĞÜ 6 YAŞINDA



İkiz öğrencilerden 17 yaşındaki Kınalı kardeşler ikizlerin en büyüğü. 6 yaşındaki Reis kardeşler ise ikizlerin en küçüğü olarak dikkati çekiyor.



Okulun Kampüs Müdürü Cihan Kırış, okullarında yaklaşık 450 öğrenci olduğunu belirterek eğitim ve öğretimin yanı sıra öğrenciler için sosyal aktivite alanları da olduğunu söyledi.



Kırış, okulda 4'ü çift, 3'ü ise tek yumurta olmak üzere 7 ikizin eğitim gördüğünü ifade ederek "Geçtiğimiz günlerde ikiz olan velilerimizi, öğrencilerimizle toplu fotoğraf çektirirken gördüm. Sebebini sorduğumda 'Hocam biz ikiz velisiyiz. Okulda da birçok ikiz öğrenci var. Hatıra kalsın diye fotoğraf çektiriyoruz.' dedi." diye konuştu.







"OKULDA FARKLILIK OLUŞTURUYOR"



İkiz öğrencilerin okullarında bir farklılık oluşturduğunu anlatan Kırış, şöyle devam etti:



"Bu hem bizler hem de okulumuz için bir farklılık oldu. Öğretmenlerimiz ya da velilerimiz gelip, bazen ikiz öğrencilerimiz öz güvenlerini kazanması amacıyla ayrı sınıflarda olmaları için talepte bulunuyorlar. O nedenle bazı öğrencilerimiz ikiz olsa da ayrı sınıflarda eğitim görüyorlar."



Okulun müzik öğretmeni Efecan Çakıroğlu da ikiz öğrencilerin ortak derslerine girdiğini belirterek, "Okulumuzda tek ve çift yumurta ikizi öğrencilerinin sayısı oldukça fazla. Tek yumurta ikizi olan öğrencileri karıştırıyoruz ama çift yumurta ve cinsiyeti farklı ikiz öğrencilerde karışıklık olmuyor." dedi.



"TÜM İKİZLER BİR ARAYA GELİNCE FARK ETTİK"



Yağmur Taş ise tek yumurta ikizi kardeşi Damla ile farklı birçok özellikleri olduğunu aktardı. Kendilerini birbirlerine benzeten de benzetmeyen de olduğuna dikkati çeken Taş, öğretmenlerin derste ilk gördüklerinde birbirlerine benzediklerini söylediğini ama sonradan alıştığını vurguladı.



Taş, okulda bu kadar ikiz öğrenci olduğunu bilmediklerini, tüm ikizler bir araya geldiğinde durumu fark ettiklerini söyledi.



