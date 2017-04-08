7 gollü müthiş maçı Beşiktaş kazandı

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u nefes kesen maçta Atiba'nın son dakikada attığı golle 4-3 yendi.

2. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza alanı dışındaki Olcay Şahan kaleye gönderirken, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın sahibi oldu.



4. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Babel'in pasıyla soldan ceza alanı son çizgisine inen Adriano, topu uygun durumdaki Cenk Tosun'un önüne çıkardı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın solundan filelere gönderdi: 0-1



14. dakikada Onazi'den topu kapan Talisca'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Babel, kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı kaleye vurmak yerine tekrar Talisca'ya aktarmak isteyince, savunmada Durica araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi.



18. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza alanı sol çaprazındaki Babel'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topun sahibi oldu.



25. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Okay Yokuşlu, ceza yayı üzerinden sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Fabricio'nun sağından filelerle buluşturdu: 1-1



33. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla üsten auta çıktı.



34. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Quaresma'nın yerine Aboubakar, oyuna dahil oldu.



41. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Fabricio yatarak topu çelmeyi başardı.



43. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasında ceza yayının gerisinden Talisca'nın yerden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



47. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında topla buluşan Castillo'nun ceza alanında sert şutunda, kaleci Fabricio sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.



55. dakikada Beşiktaş, tekrar öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Aboubakar'ın Durica'ya rağmen dönerek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2



57. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cenk Tosun'un şutunda top yan ağlarda kaldı.



63. dakikada Trabzonspor, maçta beraberliği sağladı. Yusuf Yazıcı'nın pasında rakiplerinden topu kurtaran Castillo'nun ceza yayı çizgisi üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun sağından filelere gitti: 2-2



65. dakikada Trabzonspor, maçta ilk kez öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Rodallega'nın önüne düştü. Bu futbolcu altıpas içindeki vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2



68. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, yakın mesafede Babel kötü bir vuruşla topu üsten auta attı.



74. dakikada bu kez Beşiktaş beraberliği yakaladı. Uğur Demirok, Talisca'yı ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde düşürünce maçın hakemi Ali Palabıyık, serbest atış kararı verdi. Talisca, kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlağı kaleci Onur Recep Kıvrak'ın sağından üst köşeden filelere yolladı: 3-3



75. dakikada Rodallega, santrada topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Fabricio'nun müdahale edemediği top üst direkten döndü.



90+1. dakikada Beşiktaş, tekrar üstünlüğü sağladı. Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hutchinson, topu kafayla filelere gönderdi: 3-4



Beşiktaş, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.