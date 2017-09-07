7 Eylül 2017 gündeminde neler var?
7 Eylül 2017 gündem özeti şöyle;
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek Eğitim Çalıştayının açılış konuşmasını yapacak.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Zabıta Teşkilatının 191'inci kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası sebebiyle Zabıta Teşkilatı temsilcilerini Bakanlık Konferans Salonu'nda kabul edecek.
2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fuar Kongre ve Eğitim Merkezi'nde Sivas Tanıtım Etkinliği ile Sivas'a Değer Katanlar Ödül Törenine katılacak.
- Yılmaz, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşit Kuçkarov ile görüşecek.
2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara İli Tarımsal Sulama Çalıştayına katılacak.
3- Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.
4- TÜİK, Nisan-Haziran 2017 dönemini kapsayan yılın 2. çeyreğine ilişkin "İş gücü maliyeti endeksi"ni yayımlayacak.
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para-banka ve menkul kıymet istatistiklerini açıklayacak.
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arakanlı Müslümanların şiddet olaylarından kaçarak sığındığı Bangladeş'teki kampı ziyaret edecek.
2- Myanmar'ın Arakan (Rakhine) eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.
3- Kuzey Kore'nin nükleer denemesinin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
4- Yemen'deki iç savaş ve kolera salgınıyla ilgili gelişmeler izleniyor.
5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası sürüyor.
- Şampiyonanın sekizinci gününde C ve D gruplarında beşinci ve son maçlar yapılacak.
- Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki C Grubu maçlarında Çekya-Hırvatistan, Macaristan-İspanya, Karadağ-Romanya, İstanbul'daki D Grubu müsabakalarında ise Rusya-Büyük Britanya, Belçika-Sırbistan, Letonya-Türkiye karşı karşıya gelecek.
2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek.