7 asırdır her cuma "esnaf duası" ediyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Osmanlı döneminden bu yana cuma namazlarından önce "esnaf duası" yapılıyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde bir Osmanlı kasabası olan ve Ahilik kültürünün halen yaşatıldığı Mudurnu, tarihi yapılarını korumanın yanı sıra örf, adet ve gelenekleri de yaşatmayı sürdürüyor.



İlçenin Demirciler Çarşısı ile Orta Çarşı'da her cuma günü seladan önce 7 asrı aşkın süredir "esnaf duası" gerçekleştiriliyor.



Esnaf, vatandaşlarla beraber hayırlı ve bereketli kazanç için dualar ediyor.



Bir iş yerine asılan Türk bayrağının altında ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri de eşlik ediyor.



Duanın ardından vatandaşlar tarafından özel olarak pişirilen ekmekler dua edenlere dağıtılıyor.



88 yaşındaki ayakkabıcı İsmail Taşköprü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "esnaf duası"nın Mudurnu'nun kurulduğu günden bu yanda devam ettiğini söyledi.



Taşköprü, ilçe esnafının ihtiyacı olan vatandaşları belirlemek için başlattığı esnaf duasının ilerleyen dönemlerde daha farklı boyutlara ulaştığını vurgulayarak, "Esnafın içinden askere gönüllü giden var mı? Esnaftan gönüllü askere gidenler olurmuş. Herhangi bir ihtiyacı olan var mı? Onlar araştırılırmış. İhtiyacı olana esnaf yardım edermiş. Esnafın birbirine yardımcı olması gayesi ile bu dua her hafta yapılır." şeklinde konuştu.