69 yaşında hafızlık eğitimi alıyor

Van'da, 69 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Feyruz Sontur, ilerleyen yaşına rağmen hafızlık kursuna devam ediyor. Günde yüz tekrar yapan Sontur, yarım dönemde Kur'an-ı Kerim'in yarısını ezberleyerek yaşıtlarına örnek oldu.

Van'da, 69 yaşında Kur'an-ı Kerim okuma hayalini gerçekleştiren ve hafızlık eğitimine devam eden Feyruz Sontur, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.



Gençliğinde imkan bulamadığı, evlendikten sonra da çocuklarıyla ilgilenmesi nedeniyle zamanı olmadığı için Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenemeyen Sontur, yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirdi.



Önce yakınlarının yardımı ile harfleri, ardından da kurslara giderek Kur'an okumayı öğrenen Sontur, hafız olma yolunda ilerliyor.



6-7 Ekim olayları sırasında terör örgütü yandaşlarınca yakılan Değerler Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan Sontur, ilerleyen yaşına rağmen günde yüz tekrar yaparak Kur'an-ı Kerim'in 15 cüzünü ezberledi.



"OKUMAYA DOYAMIYORUM"



Sontur, yıllarca Kur'an-ı Kerim okuma hayali kurduğunu, şimdi bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Gençliğinde köyde yaşadığını, kente göç ettikten sonra 6 oğlu ile kızını büyütmek için çaba gösterdiğini anlatan Sontur, şunları söyledi:



"Çocuklarım büyüdü. Onları evlendirdim. Kur'an'ı çok seviyordum. Çocuklarımı da okumaları için teşvik ettim. Bir oğlumu hafızlık eğitimine gönderdim. Askere gittiği için eğitim yarıda kaldı. Diğer oğlum imam oldu. Benim hep içimde kalmıştı okuyamamak. Çocuklarım evlendikten sonra gayret ederek, kurslara giderek okumaya başladım. Çok şükür öğrendim. Şimdi sabah namazından sonra uyumadan Kur'an okuyarak ezberimi geliştiriyorum. Kur'an-ı Kerim'e aşığım. Kurstan sonra akşama kadar okuyorum. Sabah namazından sonra hiç uyumuyorum. Sürekli Kur'an okuyorum. Bir gelinimin babası ve oğlum imam. Bana, 'Biz imam olmamıza rağmen senin kadar ezber yapamadık' diyorlar."



Okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Sontur, "Ben başlarken eşim 'Sen hastasın gitme' dedi ama ben gelmeye karar verdim. Beşikten mezara kadar okumanın yaşı yok. Elhamdülillah burada ders ve ezberimi geliştiriyorum." dedi.



"TEYZEMİZ İSTEYEN HERKESİN YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"



Değerler Kur'an Kursu Yöneticisi Meryem Betül Arvas, geçen dönemlerde bazı sıkıntılar yaşamalarına rağmen kurs vermeye devam ettiklerini anlattı.



Kursta yaş ortalamasının yüksek olduğunu, kadınların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Arvas, şöyle konuştu:



"40 öğrencimiz var. Teyzelerimiz kursa gelerek eğitim alıyor. Bir teyzemiz hafızlıkla uğraşıyor. Yarım dönemde 15. cüze kadar geldi. İsteyen herkesin yapabileceğini gösterdi. Kimse geri adım atmasın. Kur'an öğrenmek isteyen 70 yaşında teyzelerimiz var." diye konuştu.



Kursa kayıt yaptıran 70 yaşındaki Vahide Anteplioğlu da yaşı ilerlediği için öğrenmekte zorluk çektiğini ama kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.



Anteplioğlu, hocaların kendisiyle yakından ilgilendiğini ve her konuda yardımcı olduğunu dile getirerek, "O zaman şartlar böyle değildi. Annemiz bize ev işi görmeyi, yemek yapmayı ve diğer işleri öğretti. Kur'an okuyamadık. Ama şimdi başladım, inşallah öğreneceğim. Burada ortamımız çok güzel, hocalarımız çok iyi. Uyanır uyanmaz buraya gelmeyi istiyorum." dedi.