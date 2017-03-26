'65 yaş üstü' yolculardan anons şikayeti

Kamu Başdenetçisi Malkoç, KDK'ya birbirinden farklı ve ilginç şikayetler geldiğini belirterek "Ankara'da 65 yaş üzerinde bir vatandaş 'otobüse binip kartımı gösterdiğimde 65 yaş üstü diye anons ediliyor, bu bana dokunuyor' diye müracaat etmiş" dedi.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kırıkkale Üniversitesinde katıldığı bir konferansın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle ilgili şikayet başvurusu geldiğini söyledi.



Kadınlardan, çocuklardan, toplumun her kesiminden çok farklı şikayetler geldiğini aktaran Malkoç, yediden yetmişe her yaş grubundan gelen şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını belirtti.



Malkoç, evlilik programlarının da KDK'ya taşınmasına ilişkin, "Özellikle televizyon programları, toplumun kanayan yarası. Bunlarla ilgili, bunların durdurulmasına ilişkin talepler geldiği gibi bunlardan mağdur olduğunu ifade edenler de oluyor. Bu, KDK'nın halledeceği bir konu değil ancak bu konuda çok duyarlıyız. Gerek RTÜK gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekse diğer ilgili ve yetkililerle temas halindeyiz. Dikkat ettiğimiz şey, bu işin magazin boyutuna dökülmemesi. Yoksa bize gelen müracaatlarda çok magazinsel konular da var. Ona dikkat ediyoruz." diye konuştu.



"OTOBÜSTE KARTIMI GÖSTERDİĞİMDE 65 YAŞ ÜSTÜ DİYE ANONS BANA DOKUNUYOR"



Malkoç, kuruma birbirinden çok farklı ve ilginç şikayetler geldiğine de değinerek, şu bilgileri verdi:



"Ankara'da 65 yaş üzerinde bir vatandaş, 'otobüse binip kartımı gösterdiğimde 65 yaş üstü diye anons ediliyor, bu bana dokunuyor' diye müracaat etmiş. 'Kartım okunduğunda başka bir ses çıkaran bir şey olsun, 65 yaş üstü olduğumu millete duyurmasın' istiyor. Bunun gibi aklınıza gelebilecek olağan her şey. Belediyeden su, yol hizmeti alamamış, ihaleye girmiş haksızlığa uğradığına inanmış, üniversitede hakkı yendiğini söyleyen bize başvuruyor. Emeklilerden şikayetler var, haksız disiplin cezası aldığını söyleyenler var. Çocuklardan 'annemiz telefonumuzu aldı, kulağımızı çekti, öğretmenim bana iyi davranmadı' şeklinde şikayetler geliyor."



