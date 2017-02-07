62 ülke içinde 2. sıradayız

KOSGEB Başkanı Recep Bi̇çer, Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan, Küresel Girişimcilik Monitörü 2016 sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Küresel Girişimcilik Monitörü'nün, girişimcilik ekosistemini analiz ederek, ekonomik büyüme sürecindeki etkisini tespit etmek amacıyla geliştirildiğini anlatan Biçer, söz konusu araştırmanın, Türkiye'de KOSGEB öncülüğünde, Yeditepe Üniversitesinin akademik desteği ve Türk Ekonomi Bankasının (TEB) katkılarıyla yürütüldüğünü söyledi.



Küresel Girişimcilik Monitörü araştırmasına katılan ülkelerin, dünya nüfusunun yüzde 69,2'sini ve dünya GSYH'sının yüzde 84,9'unu kapsadığını belirten Biçer, araştırma verilerinden bir rapor hazırladığını ve bu rapora göre dünya genelindeki girişimcilerin yüzde 55'inin, gelecek 5 yıl içinde en az bir iş kurmayı umduklarını aktardı.



Biçer, "Ortalama Toplam Erken Dönem Girişimcilik Oranı"nın, 18-64 yaşları arasındaki bireylerin yüzdesi olarak ölçüldüğünü kaydederek, "Erken dönem girişimcilik oranı, faktör odaklı ekonomilerde yüksek seviyede olma eğilimi gösterirken, ekonomik kalkınma seviyeleri yüksek ülkelerde azalış gösteriyor. Faktör odaklı ekonomilerde bu oran ortalama yüzde 17, etkinlik güdümlü ekonomilerde yüzde 14, yenilik odaklı ekonomilerde ise yüzde 9 olarak hesaplanıyor." diye konuştu.



Türkiye'de erken dönem girişimcilik oranının geçen yıl yüzde 16,1 olarak belirlendiğine dikkati çeken Biçer, Küresel Girişimcilik Monitörü büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin sıralandığı araştırmada, Türkiye'nin 62 ülke arasında 2. sırada yer aldığını bildirdi. Araştırmanın detaylarına değinen Biçer, geçen yıl erkeklerin erken dönem girişimcilik faaliyetine katılımında azalma görülürken, kadın girişimci oranında artış meydana geldiğini vurguladı.



"TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLERİN YÜZDE 30,1'İ YENİLİKÇİ"



Biçer, bölgesel olarak toplam erken evre girişimci faaliyet oranlarının, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika'da en yüksek seviyelerde olduğuna işaret ederek, "Türkiye (yüzde 16,1) ise Asya bölgesinde yer alan Çin (yüzde 10,3), Hindistan (yüzde 10,6) ve İsrail'den (yüzde 11,3) daha yüksek girişimcilik oranına sahip. En düşük bölgesel girişimcilik oranları Avrupa'da görülürken, İtalya, Almanya ve Bulgaristan gibi ülkelerde bu oran yüzde 5'in altında." ifadesini kullandı.



Ekonominin yenilikçi olmasının, kalkınma düzeyiyle bağlantılı olduğunun altını çizen Biçer, bölgesel olarak Kuzey Amerika'da girişimcilerin yüzde 39'unun yenilikçi olduğunu, bu oranın Afrika'da yüzde 20 ile en düşük seviyede bulunduğunu belirtti. Biçer, Türkiye'de ise müşteri ve ürün odaklı yenilik yapan girişimcilerin oranının yüzde 30,1 olarak hesaplandığını kaydetti.



Araştırma kapsamında yer alan her bölgedeki yetişkin nüfusun yüzde 60'ının, medyanın girişimcilik konusunda pozitif etkisi olduğuna inandığını aktaran Biçer, Hindistan ve Meksika'da girişimciliği bir meslek olarak gören yetişkin nüfus oranı yaklaşık yüzde 45 iken, Türkiye'de bu oranın yüzde 81 olarak tespit edildiğini vurguladı. Meksika ve Hindistan'da yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 47'sinin girişimcilerin toplumda yüksek statüye sahip olduğunu düşündüğüne değinen Biçer, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 72 olarak hesaplandığını dile getirdi.



Girişimciliğin ekonomik büyüme sürecindeki önemini araştırmak amacıyla, 1997 yılında Babson Koleji ve Londra İş Okulu tarafından başlatılan akademik araştırma Küresel Girişimcilik Monitörü'nün, ilk verileri 1999'da yayınlandı. Dünyada girişimcilikle ilgili uzun süreli veri toplayan en önemli araştırma projesi sayılan Küresel Girişimcilik Monitörü araştırmasına, şu ana kadar 100 ülke katıldı.