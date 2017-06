60 yıldır hatimli teravih kılınan cami

Çankırı İplik Pazarı Camisi'nde 60 yılı aşkın süredir hatimle teravih namazı kılınıyor.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 1956 yılında ibadete açılan camide, her ramazan ayında hatimli kıldırılan teravih namazına vatandaşlar ilgi gösteriyor. İmam, müezzin ve kurs öğrencileri eşliğinde her gün Kur'an-ı Kerim'in bir bölümünü okuyan cemaat, her yıl olduğu gibi bu ramazanın sonunda da Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi hedefliyor.



Çankırı İplik Pazarı Camisi imam hatibi İbrahim Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camide 4 yıldır görevli olduğunu söyledi.



Teravih namazını Cemallettin Ferruh Kur'an Kursu'ndan 2 öğrenci ve müezzin ile her gün hatimli kıldırdıklarını belirten Türkmen, "Bu gelenek camimiz açıldığından beri devam ediyor. Bu sene de teravih namazını müezzin hocamız ve Kur'an kursundan iki öğrencimizle beraber kıldırıyoruz. Çankırı'da tek burada hatimle teravih namazı kılındığı için camimize Çankırı'nın her yerinden cemaat geliyor." dedi.



Türkmen, cemaatin hatimle kılınan teravih namazından memnun kaldığını kaydetti.



Cami müezzini Mutlu Boztepe de 8 aydır camide görevli olduğunu ve namazlarının dolu dolu geçtiği için mutlu olduklarını ifade etti.



Cami cemaatinden Numan Şen ise 7 senedir hatimle teravih namazı kılmak için camiye geldiğini söyledi.



Hatimle kılınan namazın daha çok sevabı olacağına inandığını aktaran Şen, ramazanın sonuna kadar Kur'an-ı Kerim hatim etmek istediklerini söyledi.