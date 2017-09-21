'6. Sancaktepe Kitap Fuarı'

Sancaktepe Belediyesince bu yıl 6.'sı düzenlenen "Sancaktepe Kitap Fuarı" kapılarını yarın açacak.

Sancaktepe Belediyesince bu yıl 6.'sı düzenlenen "Sancaktepe Kitap Fuarı" kapılarını yarın açacak.



Birçok yazar ve şairi ağırlamaya hazırlanan fuar, Kent Meydan Park'ta kitapseverleri kitaplarla buluşturacak.



Yaklaşık 170 yayınevinin yer alacağı fuarda söyleşiler, şiir dinletileri ve imza günleri gerçekleştirilecek.





Fuara Semerkant yayınlarından 23 Eylül Cumartesi saat 14:00'da Araştırmacı Yazar Davut Bayraklı, 24 Eylül Pazar saat 14:00'de Araştırmacı Yazar Eyyüp Beyhan, 30 Eylül Cumartesi saat 14:00'te Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Okur, 1 Ekim Pazar saat 14:00'te Araştırmacı Yazar Mümin Munis ve Araştırmacı Yazar Mehmet Emin Oyar imza gününde kitap severlerle buluşacak.





"6. Sancaktepe Kitap Fuarı" 1 Ekim pazar günü sona erecek.