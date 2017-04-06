6 Nisan 2017 gündeminde neler var?

6 Nisan 2017 gündem özeti şöyle;

- Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep'te Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı temel atma törenine, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek Kilis mitingine katılacak, Valiliği ziyaret edecek.



- Devlet Bahçeli Bulvarı 1. Etap'ta Osmaniye mitingine katılacak ve Valiliği ziyaret edecek. Yıldırım, Mersin'de CNR EXPO Fuar Alanı'nda kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile buluşacak.



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ta İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitlerinden Ahmet Dokuyucu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunacak, STK temsilcileri, iş adamları ve muhtarlarla buluşacak, Türkoğlu ilçesinde çiftçiler ile bir araya gelecek.



- Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beykoz'da AK Parti teşkilatını ziyaret ederek esnaf ziyaretine ve "Evet" mitingine katılacak, Pendik'te vatandaşları selamlayarak esnaf ziyaretinde bulunacak ve halka seslenecek, Çekmeköy'de STK buluşması ile Kartal'da kanaat önderleri ve STK buluşmasına iştirak edecek.



- TÜİK, 2015-2016 dönemi bitkisel ürün denge tablolarını açıklayacak. Bu kapsamda, "tahıllar ve diğer bitkisel ürünler", "meyveler, sert kabuklular ve içecek bitkileri" ile "sebzeler"in verileri ilan edilecek.



- Suriye'de Esed rejiminin İdlib ilinde düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu izleniyor.



- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.



- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor ile Sivasspor karşılaşacak.



- Basketbol THY Avrupa Ligi son haftasında Fenerbahçe-Barcelona Lassa ve Brose Bamberg-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.



- Avrupa Halter Şampiyonası Hırvatistan'da devam ediyor.



- Turnuvanın beşinci gününde kadınlar 75 kiloda Rabia Kaya, erkekler 85 kiloda da Turgay Besler podyuma çıkacak.