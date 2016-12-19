6 ilde elektrik kesintisi

İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'nin bazı bölgelerinde 22 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul



İstanbul'un Avrupa yakasındaki 11 ilçenin bazı mahallelerinde, 22 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi yapılacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Çatalca’da 08.00 ile 16.00 arasında Gökçeali mahallesi Bahçe Sokak., Ahsen Çıkmazı Sokak, Aydan Çıkmazı Sokak, Drama Sokak, Özveri Sokak, Pekmezci Sokak, Selam Çıkmazı Sokak, Sancak Çıkmazı Sokak, Gevher Çıkmazı Sokak, Gezegen Sokak, Gökdoğan Çıkmazı Sokak, Göl Çıkmazı Sokak elektrik alamayacak.



Bakırköy'de 08.00 ile 18.00 arasında Basınköy Mahallesi, Ahmet Cevdet İkdam Caddesi, Atayurt Caddesi, Bilgili Sokak, Çimen Sokak, Derya Önü Sokak, Elif Sokak, Emre Sokak, Gülçiçeği Sokak, Leylak Sokak, Onur Sokak, Özer Sokak, Perihan Sokak, Plevne Sokak, Şebnem Sokak, Teyyareci Sami Uçan Sokak, Vali Konağı Caddesinde elektrik kesintisi yaşanacak.



Esenyurt'ta 08.30 ile 12.00 arasında Yeşilkent Mahallesi 1890. Sokak, 1891. Sokak, 1889. Sokak, 1865. Sokak, 1867. Sokak, 1893. Sokak, 1866. Sokak, 10:00 ile 14:00 saatleri arasında ise Yeşilkent Mahallesi 1805. Sokak, 1806. Sokak, 1807. Sokak ve Nazım Hikmet Bulvarı elektrik alamayacak.



Bahçelievler'de 09.00 ile 17.00 arasında Bahçelievler Mahallesi Bahar Sokak, Elvan Sokak, Alpay Caddesi, Latif Dinçbaş Sokak, Orhan Tuğsavul Sokak, Şimşek 1 Sokak, Efe Sokak, Ferit Selimpaşa Caddesi, Soğanlı Mahallesi, İlhan Sokak, Siyavuşpaşa Mahallesi, Orkide 2 sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Silivri'de 09.00 ile 13.00 arasında Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Osmanonbaşı Sokak, Süleyman Özer Sokak ve Irmak Sokak’ta, 09.00 ile 16.00 arasında ise Kadıköy Mahallesi, Kadıköy Bağları Caddesi, Ortaköy Mahallesi, Mera Caddesi ve Aslantepe Caddesinde kesinti yaşanacak.



Bayrampaşa'da 09.00 ile 12.00 arasında Yıldırım Mahallesi, Şehir Parkı Caddesinde, 13:00-16:00 saatleri arasında ise Muratpaşa Mahallesi ve Demirhisar Caddesinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Küçükçekmece'de 09.00 ile 13.00 arasında Cumhuriyet Mahallesi, Büyükkartopu Sokak, Dışbudak Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ebabil Caddesi, 1. Erguvan Sokak, Gece Sefası Sokak, Gelincik Sokak, Hanımeli Sokak, Kayın Sokak, Kazım Karabekir Caddesi, Köknar Caddesi, Kule caddesi ve Turunç Sokak’a elektrik verilemeyecek.



Eyüp'te 09.00 ile 14.00 arasında Göktürk Merkez Mahallesi, 1. Ateş Sokak, Altküme Sokak, Belediye Caddesi, Çamlık Caddesi, İstanbul Caddesi, 1. Cihan Sokak, 1. Yılmaz Sokak, ve Tan Sokak’a elektrik verilemeyecek.



Güngören'de Gençosman Mahallesi, Günay Sokak, Akçay Sokak ve Armağan Sokak’ta 10.00 ile 20.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.



Zeytinburnu’nda 10:00 ile 11:30 arasında Beştelsiz Mahallesi, 75/2 Sokak, Rauf Denktaş Caddesi, Seyit Nizam Caddesi, Mahmut Kocatürk Sokak, Seyit Nizam Mahallesi, G/12 Sokak, G/14 Sokak, G/15 Sokak, G/16 Sokak, G/17 Sokak, Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak VE Karanfil Sokak elektrik alamayacak.



Beyoğlu İlçesi'nde Cihangir Mahallesi, Başkurt Sokak, Kazancı Yokuşu Sokak, Sağıroğlu Sokak, Pürtelaş Sokak, Şehit Ahmet Çıkmazı Sokak, Gümüşsuyu Mahallesi, Osmanlı Sokak, Tayyareci Ethem Sokak, Kılıçali Paşa Mahallesi ve Sıraselviler Caddesinde 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.



Adana



Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Çukurova ilçesi 100.Yıl Mahallesi 85147, 85175 ve 85181 sokaklar ve Belediye Evleri Mahallesi 84304 ve 84307 sokaklara 09.00-12.00, Belediye Evleri Mahallesi 84263, 84256, 84257, 84258 ve 84259 sokaklara 13.00-17.00, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesine 09.00-17.00, Pınar Mahallesi 74179, 74181, 74183 ve 74189 sokaklar ile Fatih Mahallesi 73002, 73109, 73102, 73118, 73091, 73250, 73258, 73236, 73264 ve 73270 sokaklara 12.30-15.30, Ova Mahallesi 44005, 44015, 44007, 44065, 44063 ve 44059 sokaklara 09.00-17.00, Yüreğir ilçesi Pekmezli ve Sazak mahallelerine 10.00-12.00, Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi 16 Sokağa 09.00-14.00, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 45 Sokağa 14.30-17.00, Buruk Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerine 09.00-10.00, Buruk Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerine 16.00-17.00, Beyceli Mahallesine 09.00-17.00, Kozan ilçesi Gedikli Mahallesi Gönücek Sokağa 09,00-13.00, Ceyhan ilçesi Adatepe ve Ulus mahallelerine 09.00-13.00, Sarısakal Mahallesine 07.30-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Mersin



Anamur ilçesi Ovabaşı, Korucuk, Karaçukur, Sarıdana, Kükür, Çamlıpınar, Güngören, Lale, Karaağa, Çataloluk ve Güleç mahallerine 09.00-17.00, Çamlıyayla ilçesi Çayırekinliği Mahallesine 09.00-17.00, Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesine 09.00-12.00, Alata Mahallesi Necip Fazıl, Menekşe ve Mevlana caddeleri ile Kardelen Sokağa 09.00-17.00, Gülnar ilçesi Ulupınar, Dedeler ve Çavuşlar mahallerine 09.00-17.00, Silifke ilçesi Uşakpınarı Mahallesine 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Bağlar, Altaylılar ve Gazipaşa mahallerine 09.00-17.00, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarına 12.00-15.00, Ferahim Şalvuz Mahallesi Şehit Mehmet Şen Bulvarına 13.00-16.00, Reşadiye Mahallesi Adana Bulvarı ve Şehit Ayhan Bozpınar Caddesine 15.30-17.30, Toroslar ilçesi Çiftçiler, Bahçeciler ve Karaisalı mahalleleri ile Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesine 09.00-17:00, Yenişehir ilçesi 50.Yıl Mahallesine 08.30-14.30, Çavak, Emirler, İnsu ve Kocahamzalı mahallerine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



Hatay



Altınözü ilçesi Yarseli ve Alakent mahallerine 09.00-17.00, Antakya ilçesi Gazi Mahallesine 11.00-13.00, Kırıkhan ilçesi Gölbaşı Mahallesine 09.00-12.00, Yeni ve Gündüz mahallelerine 00.30-05.00, Hassa ilçesi Tiyek Mahallesine 00.30-05.00, Tiyek, Dedemli, Dervişpaşa ve Çay mahallelerine 12.00-16.00, Yayladağı ilçesi Karaköse, Yeşiltepe, Gözlüce ve Aydınbahçe mahallelerine 09.00-16.00, Belen ilçesi Güzelyayla ve Müftüler mahallelerine 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi 247 Sokağa 08.30-17.30, Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesine 09.00-14.00, Tomruksuyu Mahallesine 13.00-15.00, Defne ilçesi Çekmece Mahallesine 11.00-13.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



Gaziantep



Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesine 09.00-17.00, Bülbülzade Mahallesine 13.00-17.00, Bülbülzade Mahallesine 11.00-16.00, Burçkarakuyu, Durantaş, Cebeler, Yamaçtepe, Sırasöğüt, Yazıbağı, Akpınar, Kaleboynu, Belenköy, Bekişli, Çevreli, Çubukdiken, Akbayır, Hacıarslan, Tiyekli, Kavşak, Kuşcu, Yaycı, Dokur, Hacıköy, Kayakent, Gülpınar, Ufacık ve Doğanca mahallelerine 09.00-12.00, Şehitkamil ilçesi Zeytinli, Kayaönü, Pirsultan, Özgürlük, Boyno (Merkez) ve 8 Şubat mahallelerine 09.00-18.00, Fevzi Paşa Mahallesi Korutürk Caddesine 09.00-14.00, Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesine 08.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Osmaniye



Merkez ilçesi Tehçi ve Akyar Mahallesine 09.00-17.00, Kadirli İlçesi Aşağıbozkuyu, Bahadırlı, Bekereci, Çiğdemli, Mehedinli, Yukarıçiyanlı, Çığcık, Yukarıbozkuyu ve Kızyusuflu mahalleleri 08.30-16.00, Aydınlar Mahallesine 09.00-17.00, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit ve Kalecik mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişiklik olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA