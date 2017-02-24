Kayserispor, Rize'de rahat kazandı

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.



5. dakikada ev sahibi ekip ilk atağında golü buldu. Nosa Igiebor'un ceza sahası içerisine girdikten sonra altıpas üzerine yerden ortasında, Kweuke'nin bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.



15. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Lawal'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.



43. dakikada Rotman'ın orta sahadan ceza sahası içerisine uzun pasında, Umut Bulut kafayla topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Güray Vural'ın önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı



76. dakikada Güray Vural'ın soldan ceza sahası içerisine ortasında, Welliton'un kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, top filelere gitti: 1-3.



90. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Kweuke, topu ağlara göndererek, farkı 1'e indirdi: 2-3.



90+3 dakikada Güray Vural'ın ara pasında ceza sahasına giren Welliton'un bekletmeden yerden sert şutunda, top filelerle buluştu: 2-4.



Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.