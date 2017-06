6. defa "En İyi Motor" seçildi

Ford’un 1.0 litre EcoBoost motoru, 2017 Uluslararası Yılın Motoru (International Engine of the Year) değerlendirmesi 1.0 litre altı kategorisinde üst üste 6. kez “En İyi Motor” ünvanını elde etti.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Ford’un küçük hacmine karşın yüksek performans ve üstün sürüş dinamikleri sunan, bu özelliklerini teknoloji ve yakıt ekonomisi ile birleştiren 1.0-litre EcoBoost motoru, 2017 yılında bir kez daha sınıfında “Yılın Motoru” unvanını kazandı.



Dünyanın 31 ülkesindeki 58 otomotiv editörü ve gazetecisinin oyları ile belirlenen 2017 Uluslararası Yılın Motoru Ödülleri’nde 1.0 litre ve altı kategorisinde yarışan toplam 35 motor arasında 6. kez üst üste “1.0 litre ve Altı Kategorisi En İyi Motor”u seçildi. Ford’un 3 silindirli 1.0-litre EcoBoost motoru ilk kez 2012 yılında “En İyi Yeni Motor” ödülünü almıştı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Joe Bakaj, 1.0-litre EcoBoost motorun standartları değiştirdiğini ve kompakt ve verimli motorlar için bir referans noktası haline geldiğini ifade ederek, "10 tane ödül kazanmasına rağmen, biz hala mühendisliğin sınırlarını zorlamanın ve müşterilerimize bu başarılı küçük motordan daha fazla memnun olmalarının yollarını aramaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Uluslararası Yılın Motoru Eş Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Motor Teknolojileri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dean Slavnich ise, küçük Ford EcoBoost’un hala en iyi 3 silindirli 1.0-litre motor olduğuna vurgu yaparak, daha da etkileyici olanın, her yıl aday gösterildiği sınıfında unvanını sağlamlaştıran ilk motor olduğunu kaydetti.



Açıklamada verilen bilgilere göre, 100 PS, 125 PS and 140 PS güç seçenekleriyle sunulan EcoBoost motor, Avrupa’da satılan her 5 Ford aracın birinde yer alıyor. Maksimum 3.5-litre kapasitesiyle sunulan EcoBoost benzinli motor, Yeni Ford Fiesta’dan Transit’lere, pick-up’lardan, Focus RS ve Ford GT’yi de içeren Ford Performance modellerine güç ve verimlilik sağlıyor.