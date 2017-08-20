6 DEAŞ militanı öldü

Irak'ın Salahaddin ve Musul kentlerinde meydana gelen iki ayrı olayda, bir polis ile 6 DEAŞ militanının öldüğü bildirildi.

Salahaddin polisinden Numan el-Cuburi, kimliği belirsiz silahlı kişilerin Tuzhurmatu'da bir eve düzenlediği saldırıda bir polisin öldüğünü, polisin kardeşinin de kaçırıldığını söyledi.



Salahaddin'in El-Havi bölgesinde DEAŞ'a yardım malzemesi taşıyan bir tırı hedef alan bombalı saldırıda 3, Telafer'de bir patlayıcı deposunda meydana gelen patlamada da 3 militanın öldüğü kaydedildi. Patlamada yaralananların da olduğu belirtildi ancak sayı verilmedi.