6 bin 438 aracını geri çağırıyor

Jaguar Land Rover, emniyet kemerlerindeki kusur nedeniyle Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor.

Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, işlemleri 24 Şubat'ta başlayacak geri çağırmaların, emniyet kemerlerindeki kusurdan kaynaklandığı belirtildi. Geri çağırmanın, 12 Haziran-26 Ekim 2016'da üretilen 2016 ve 2017 model ithal Range Rover modelleri ile13 Haziran-16 Ekim 2016'da üretilen 2017 model ithal Jaguar XE ve Jaguar F-TYPE modellerini kapsadığı duyuruldu.



Açıklamada, arızalı araçların ücretsiz onarılacağı vurgulandı.



Volkswagen da geçen ay Çin'deki 49 bin aracını hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurlar nedeniyle geri çağırmıştı.