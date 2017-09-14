Kesintisiz iletişim için 6 ayda 2,6 milyar lira harcandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Bu yıl mobil abonelerin kesintisiz iletişimi için Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve diğer işletmeciler tarafından 2,6 milyar liralık yatırım yapıldı." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2017 yılı 2. çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu"nu açıkladı.



Haberleşme sektöründeki sabit telefon hizmeti abone sayısının geçen yıl sonu itibarıyla 11,1 milyon, makineler arası iletişim (M2M) abonesinin ise 4 milyon olduğunu anımsatan Arslan, sabit hat abone sayısının 11 milyona gerilerken, M2M abone sayısının 4,2 milyona çıktığını bildirdi.



Mobil hat abone sayısının ise 76,6 milyon yükseldiğini belirten Arslan, "Şu anda mobil telefonda penetrasyon oranı yüzde 96'ya ulaşmış durumda. Makineler arası iletişim abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfusu çıkardığımızda, mobil penetrasyon oranı yüzde 108,2'yi buluyor yani vatandaşlarımızın önemli bir bölümü hala iki, hatta üç mobil hat kullanıyor." dedi.



"İLETİŞİMDE 4,5G HIZLA YAYGINLAŞIYOR"



Arslan, 2017'nin ilk üç ayında ortalama 426 dakika olan mobil hat kullanım süresinin ikinci çeyrekte 441 dakikaya yükseldiğini ifade ederek, mobil telefonlarda görüşme süresi bakımından Türkiye'nin, bir önceki dönemde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğunu kaydetti.



Arslan, geçen yıl kullanıma giren ve daha yüksek mobil veri hızı sağlayan 4,5G hizmetlerinin yaygınlığının giderek arttığına işaret ederek, bu yılın haziran sonu itibarıyla 4,5G abone sayısının 59,9 milyona yükseldiğini söyledi.



"MOBİL ALTYAPIYA 1 MİLYAR 870 MİLYON LİRALIK YATIRIM"



Bakan Arslan, haberleşme altyapısında Ar-Ge ve altyapı yatırımlarının aralıksız sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Haberleşme ve bilişim sektörü, dünyanın en hızlı gelişen sektörleri arasında yer alıyor. Bu alanlarda başarılı olunması için hem Ar-Ge faaliyetlerine önem verilecek hem de altyapıya ve yeni teknolojiye yatırım yapılacak. Bunu bilen mobil şebeke firmalarımız da yatırımlarını dur durak demeden yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yılın ikinci çeyreğinde Türk Telekom ile mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 1,13 milyar lira olarak gerçekleştiğini anlatan Arslan, şunları kaydetti:



"Yılın ilk altı ayında sadece mobil şebeke işletmecilerimiz tarafından yapılan yatırım tutarı 1 milyar 870 milyon lirayı buldu. Diğer haberleşme sektörü firmalarımızın yatırımları ise 720 milyon liraya yaklaştı. Altı ayda ülkemiz haberleşme altyapısına özel sektörümüz tarafından yapılan yatırım tutarı 2 milyar 600 milyon liraya yaklaştı ancak bizim firmalardan daha büyük beklentilerimiz var. Firmalarımızın ne olursa olsun Ar-Ge'ye yapılan yatırımı daha da artırmalarını bekliyoruz. Bilginin güç olduğu bir dünyada özellikle haberleşme sektöründe kendi ürününü üretmek en büyük güçtür."



EN ÇOK "EVE KADAR FİBER" TERCİH EDİLİYOR



Bakan Arslan, 4,5G hizmetlerinde büyük öneme sahip fiber altyapı ve fiber abone sayısının da önemli ölçüde artırıldığına işaret ederek, fiber altyapı uzunluğunun son bir yılda yaklaşık yüzde 9,6 artarak 277 bin kilometreden 304 bin 503 kilometreye yükseldiğini söyledi.



İnternet abone sayısının, bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,1 arttığını dile getiren Arslan, vatandaşların fiber internet hızını istemesi dolayısıyla en yüksek artışın yüzde 28,3’le "eve kadar fiber" teknolojisinde olduğunu, bunu yüzde 23,3 ile "mobil cepten internet" tercihinin izlediğini bildirdi.