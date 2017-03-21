6 ay boyunca komşusunun maaşını çekmiş

Muğla'da 6 aydır komşusunun emekli maaşını çektiği iddia edilen zanlı yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde 6 ay boyunca komşusunun emekli maaşını çektiği iddia edilen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, emekli Gülsüm A. (78), emekli maaşını çekmek üzere bankaya gittiğinde hesabında para olmadığını fark etti.



Bir süre önce çantasıyla banka kartını da kaybettiğini hatırlayan Gülsüm A, Selimiye Jandarma Komutanlığına başvurdu.



Kadının başvurusu üzerine bankanın geriye dönük güvenlik kamerası kayıtları incelendi.



Ekipler, mahallede esnaflık yapan kadının komşusu M.A'nın, Gülsüm A'ya ait kartla bankadan 6 ay boyunca yaklaşık 2 bin lira çektiğini belirledi. Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan M.A. ifadesinde parayı çektiğini itiraf etti.



Zanlı M.A, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.