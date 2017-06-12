57 yıllık hayat arkadaşını biberonla besliyor

Trabzon'da, geçirdiği felç nedeniyle yaklaşık 4 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Sabri Rogob'a 57 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi Altun Rogob adeta bebek gibi bakıyor.

Trabzon'da, geçirdiği felç nedeniyle yaklaşık 4 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Sabri Rogob'a, 57 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi adeta bebek gibi bakıyor.



Sürmene ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesinde yaşayan ve ÇAYKUR'dan emekli olan Sabri Rogob'un (78), yaklaşık 5 yıl önce evinin önünde düşmesi sonucu kaburgalarından bazıları kırıldı. İyileşme sürecinde beyin felci geçiren Rogob, vücudunun sol tarafını kullanamaz hale geldi.



Alzaymır hastası da olan Rogob'a, 57 yıl önce kaçırarak evlendiği eşi Altun Rogob adeta bebek gibi bakıyor. Eşinin moralini yüksek tutmak için sık sık türkü söyleyen Altun Rogob, püre haline getirdiği yemeğini kaşıkla yedirdikten sonra biberonla su, çay içmesine yardımcı oluyor.



"CANINDAN KOPARIRSIN BİR BEBEK YA AYNI ÖYLE"



Altun Rogob, gençliğinde köyde katıldığı düğünde dinamit patlaması sonucu sağ eli kopan eşini çok sevdiğini söyledi.



Neşeli bir insan olduğunu belirten Rogob, çocukları olmamasına rağmen eşi ile mutlu bir hayat sürdüklerini ifade etti.



Rogob, kocasına hastalık döneminde bakmanın mükafatını göreceğine inandığını vurgulayarak, "Ben cennetimi kazanıyorum." dedi.



Eşine bebek gibi baktığını anlatan Rogob, "O benim arkadaşım. Konuşması bile benim için yeterli. Yemeğini yapıyorum. Sürekli yattığı yerde çeviriyorum ki sırtında yara olmasın. Kaç senedir yatıyor bir tane yarası yok çok şükür. Gece bile kalkıp bakıyorum. Gerçekten bebek gibi, canından koparırsın bir bebek ya aynı öyle." diye konuştu.



"BİR GÖZÜMDEN ÖBÜR GÖZÜME TESLİM EDEMEM"



Devletten evde bakım yardımı aldığını belirten Rogob, "Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Hiçbir sıkıntı yaşatmasın, hor bakanları Cenab-ı Allah budasın. Kendi hastana bakıyorsun diye devlet sana imkan sağlıyor, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



Rogob, "bir gözümden öbür gözüme teslim edemem" dediği eşine severek hizmet ettiğini söyledi.