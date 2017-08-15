54 hacı adayı hayatını kaybetti

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 54 hacı adayının hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hac farizasını yerine getirmek için ülke dışından gelen hacı adaylarından şu ana kadar 54'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.



Açıklamada, hacı adaylarının ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmezken, genel olarak "hava sıcaklığı ve kutsal topraklara gelen hacı adaylarının yaş ortalamalarının yüksek olması" gibi nedenlere bağlı ölüm vakalarının yaşandığı kaydedildi.



Aynı kurumdan önceki gün yapılan açıklamada, 31 hacı adayının hayatını kaybettiği bildirilmişti.



728 BİN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARDA



Öte yandan Pasaport Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, dün gece itibarıyla hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara ulaşan hacı adaylarının sayısı 728 bin 98 kişiye ulaştı.



Bu kişilerden 713 bin 656 kişinin hava yolu, 13 bin 729 kişinin kara yolu, 713 kişinin ise deniz yolu ile ülkeye geldiği ifade edildi.



Açıklamada, ülkeye gelen hacı adaylarının sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış olduğu kaydedildi.