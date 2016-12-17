530 FETÖ'cü askerden 91'İ yakalandı

FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 530 askerden 91'İ yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen ve haklarında gözaltı kararı verilen aralarında subayların da olduğu 530 askerden, 91'i yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunda sorumlu Başsavcıvekili İsmail Uçar koordinasyonunda terör savcıları Gökalp Kökçü, Mesut Erdinç Bayhan ve Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada işlemler sürüyor.



Savcılığı talimatı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyona katılıyor.



Haklarından gözaltı kararı verilen aralarında subayların bulunduğu 530 askerden, 91'i yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürülüğü'ne götürüldü. Yakalanan ve Bylock programını kullandığı tespit edilen bazı askerlerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1 dolar çıktığı belirlendi.



Diğer şüpheli askerleri arama çalışmaları sürerken, operasyonların daha da genişleyeceği ve gözaltı sayılarının artabileceği kaydedildi.



- BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI



Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullandığı kriptolojik haberleşme programı Bylock'u kullandığı anlaşılan ve TSK içerisinde görev yapan örgüt mensuplarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.



Buna ilişkin soruşturma kapsamında, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde farklı rütbelerde 280 subay ve 250 astsubay hakkında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilmişti.



Şüphelilerden 3'ünün halihazırda tutuklu olduğunun, 4'ünün ikametinin yurtdışında (İngiltere-KKTC) bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini ve bekasını hedef alan PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C vs. tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecektir." denilmişti.

Kaynak: AA