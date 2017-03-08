53 taraftar hakkında soruşturma

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kötü tezahürat nedeniyle 53 taraftar hakkında soruşturma başlatıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçlarda kötü tezahüratta bulunduğu tespit edilen 53 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Müsabaka esnasında tribünlerden edilen galiz küfür ve hakaretleri yapan kişilerin, stat güvenlik kameraları vasıtasıyla spor şube ekipleri ve savcılık tarafından çok detaylı bir incelemeye tabi tutulduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:



"Bu şekilde tespit edilen 17 şahıs hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine yönelik kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca savcılık tarafından inceleme başlanılmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında suç işleyen 36 kişi hakkında da yetkili merciler tarafından yasal işlemler yapılmaktadır. Böylelikle toplamda 53 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülmektedir."