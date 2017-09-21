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21 Eylül 2017 19:50 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2017 19:51

52 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın 14–20 Eylül tarihleri arasındaki terörle mücadele operasyonlarında 46 teröristin ve Mardin'de düzenlenen hava destekli operasyonda ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

52 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, 14–20 Eylül tarihleri arasında yapılan terörle mücadele operasyonlarında 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İHA İLE TESPİT EDİLEN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri arasında bulunan kırsal alanda, İHA yardımıyla 6 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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