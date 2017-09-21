52 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın 14–20 Eylül tarihleri arasındaki terörle mücadele operasyonlarında 46 teröristin ve Mardin'de düzenlenen hava destekli operasyonda ise 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, 14–20 Eylül tarihleri arasında yapılan terörle mücadele operasyonlarında 46 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



İHA İLE TESPİT EDİLEN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Alınan bilgiye göre, Kızıltepe ile Mazıdağı ilçeleri arasında bulunan kırsal alanda, İHA yardımıyla 6 kişilik PKK'lı grubun tespit edilmesi üzerine bölgeye hava destekli operasyon başlatıldı.



Operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonun devam ettiği öğrenildi.