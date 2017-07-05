52 avukata FETÖ'den dava açıldı

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatlarının da aralarında bulunduğu 52 avukat hakkında, anayasayı ihlal, FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak suçundan dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarının da arasında bulunduğu 52 avukat hakkında, anayasayı ihlal, FETÖ üyesi ve yöneticisi olmak suçundan dava açıldı.



17-25 ARALIK SONRASI SÜRECİ TAKİPLE GÖREVLENDİRİLMİŞLER



Avukatların, özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ/PDY kapsamında KPSS, polis dosyaları ve iş adamlarının gözaltına alınmasına ilişkin hukuki süreçleri takip etmekle görevlendirildikleri belirlendi.