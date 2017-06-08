Mardin'de 500 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 500 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile ilişkili ve irtibatlı oldukları, işbirlikçi faaliyet yürüttükleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi.



Derecik, Evciler, Işıkkaya ve Yukarıocak mahallerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 500 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 tabanca, av tüfeği, 6 şarjör, 146 tabanca fişeği, 7 cep telefonu ve hafıza kartı ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, aralarında mahalle muhtarlarının da bulunduğu A.E, İ.E, S.E, D.İ, R.K, M.K, A.A. ve B.K.'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.



Açıklamada, ele geçirilen patlayıcının kontrollü infilak ettirildiği kaydedildi.