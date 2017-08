500 bin konut yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Meydan Parkı'nda düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kayseri'ye kazandırılacak 6 tesisin temel atma töreninde konuştu.

Bakan Özhaseki, Kayseri Meydan Parkı'nda düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kayseri'ye kazandırılacak 6 tesisin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, yıllarca belediye başkanlığı yapan, imardan ve şehircilikten biraz anlayan biri olarak bu bilgilerini ülke geneline taşımaya çalıştığını söyledi.



"Topraklarımızın yüzde 66'sı deprem bölgesinde" diyen Özhaseki, "Yani bu ülkenin altı oynak. Üstündeki oynaklıklar olduğu gibi. Üstündeki oynaklıklara gücümüz yetiyor. Ne kadar fitne ocağı varsa, ne kadar bölücü, terörist varsa canını okuyoruz. Terör örgütlerine geçit yok. Onlara gücümüz yetiyor ama toprağın altına gücümüz yetmiyor. Oraya karşı hazırlıklı olmalıyız. Onu bilmeliyiz, takip etmeliyiz ve ona uygun davranmalıyız. İşte onun için uğraşıyoruz." diye konuştu.



Özhaseki, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun uygun görmesiyle bir program yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren İstanbul başta olmak üzere senede tam 500 bin konutu yenileyeceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık. Teşvikleri geliştirdik şahıslara, özel sektöre, belediyelerimize hangi tür teşvikler vereceğimiz belli oldu. Kayseri'de bundan istifade edecek. Türkiye'de sene de 500 bin binayı, 15 sene de 7,5 milyon binayı yenileyeceğiz. Bu dile kolay. Şu anda Türkiye'de yapı stoğunun yarısını yeni baştan elden geçiriyoruz. 1999 depreminden sonra yapılan binalar biraz sağlam gözüküyor. Ama öncesinde yapılanlar biraz riskli işte riskli binaları deprem gelmeden bir an önce yenilememiz lazım. Allah korusun deprem gelirse mallarımız gittiği gibi canlarımız da gidiyor, en sevdiklerimiz de. Hayatı felç ediyor. Japonya'da bir insan deprem geldiğinde evinde ninni dinlemiş gibi evinde sağa sola dönerek uyuyorsa Türkiye'deki bizim vatandaşlarımızda inşallah bu yeni konutlarda sanki ninni söyleniyormuş gibi keyifle o depremi izlemiş olacak."



Son günlerde özellikle batının yıllardır yer altında yaptıkları düşmanlıkları aşikar etmeye başladıklarını aktaran Özhaseki, zamanında teröristlere silah gönderenlerin, destekleyenlerin, onlara her türlü psikolojik destek ve akıl verenlerin şimdi kendi ülkelerinde onları barındırmaya başladığını vurguladı.



Özhaseki, sonrada iki güç gündür 'Türkiye bizim içişlerimize karışıyor' diye mızıkçılık yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi de yıllardır bu insafsız teröristlere niye silah verdiniz? Terörist olduğu belli olan bu katillere ülkenizde niye hala barındırıyorsunuz? Türkiye size dosya verip bu teröristleri istedikleri zaman niye vermiyor sunuz? Onlara miting yaptırıp alan açarken bizim bir bakan arkadaşımız gidip orada bizim vatandaşlarımızla konuşacağı zaman ona mani oluyorsunuz. Biz yapılanların farkındayız. Allah'ın izniyle biz bunların hakkından geliriz. Kimseyle kavga etme niyetimiz yok, kimseyle dikleşme niyetimiz yok. Ama bizler Türk milleti olarak onurlu bir milletiz hep bağımsız yaşadık, hep bayrağımız göklerde dalgalandı, hep ezanımız okundu. Allah'ın izniyle hiç kimseye de hakkımızı yedirmeyiz."



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da Kayseri'nin Türkiye'de gecekondusu olmayan marka bir şehir olarak gösterebileceğini söyledi.



Sulamanın önemine değinen Eroğlu, "Sulama olduğu zaman burada gelir artışı oluyor. Biz şu ana kadar tam 700 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Şimdi Allah nasip ederse 2019'un sonuna kadar bu da dahil olmak üzere 500 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Toplam 1 milyon 200 bin dekar araziyi bu tesislerle sulamaya açacağız. Gerçekten muhteşem bir rakam. Bu sayede Kayserili çiftçilerimizin cebine yılda ilave 540 milyon lira girecek." dedi.



Eroğlu, Kayseri'ye birçok yatırım yaptıklarını ifade ederek, Eroğlu, şunları söyledi.



"Biz burada bugün 6 tesisin temelini atıyoruz. Bunların toplam maliyeti 749 milyon lira. Yani eski parayla 749 trilyon. Kayseri bir seferde bu kadar büyük bir yatırım görmedi. Tabii bunun içinde DSİ'nin yaptığı tesisten Bünyan-Sarıoğlan Sulaması, Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması, Pınarbaşı Panlı Barajı ve Kocasinan Yamula Barajı Ebiç Terfi Sulaması gibi 4 tane dev tesis var. Bunun dışında Orman Genel Müdürlüğümüz var. Kayseri orman açısından fakir yüzde 7'si orman. Halbuki Türkiye'nin yüzde 27'si orman. Dolayısıyla biz burada ağaçlandırma, erozyon kontrolü çalışmalarını hızlandırmak maksadıyla Orman Bölge Müdürlüğünü kurduk. Şu ana kadar da biz burada muhteşem bir ağaçlandırma yaptık. 82 milyon fidan toprakla buluştu."



Kayseri'ye birçok müjdeyle geldiklerinin altını çizen Eroğlu, orman köylerine büyük destek verdiklerini dile getirdi.



Eroğlu, gelir getirici birtakım türleri yani ceviz badem gibi türleri diktiklerinin anlatarak, şöyle devam etti:



"Üç yıl bakımları ve bütün masrafları bakanlığa ait ama geliri 49 yıl vatandaşa ait. Bizim anlayışımız da insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı var. Herşey millet için. Bir müjdemiz de Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bakanlığımıza bağlı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü burada dünyanın tabiat parkları mesire alanı kurmak için bir çalışma yaptık. Hatta büyükşehir belediyemizle bir çalışma yapıyoruz. Meşhur Kapuzbaşı Şelalesini bütün dünyanın gelip ziyaret edeceği, konaklayacağı ve önemli miktarda döviz bırakacağı muhteşem bir tabiat parkı haline getireceğiz. Burası artık sanayi ve ticaretle anılan bir şehir olmaktan çıkarıp ayrıca bir de yeni bir sektör açıyoruz. Tabiat turizmi diye. Muhteşem tabiat güzellikleri var. Bunun için bir master planı hazırladık. Ayrıca eylem planımız hazır. Biz burada yeni bir sektörü hep birlikte kuracağız."



Kayseri'nin de içerisinde bulunduğu bir projenin olduğunu aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:



"Biz sayın bakanımızın da gayretleriyle 'Orta Anadolu Gelişim Projesi'ni hazırladık. Artık GAP, DAP ve KOP gibi Kayseri'nin de içerisinde bulunduğu 'Orta Anadolu Projesi' var. Bununla birlikte inşallah 14 milyar 229 milyon liralık yatırımı 2019 sonuna kadar Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak bu bölgeye kazandıracağız."