50 bin liralık sıfır faizli krediye 771 bin başvuru

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli KOBİ kredisine ilişkin, "Geçen yıl başvuranlar ile bu sene başvuranların toplamı 770 bin 976 oldu." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB'in 50 bin liralık sıfır faizli KOBİ kredisine ilişkin, "Geçen yıl başvuranlar ile bu sene başvuranların toplamı 770 bin 976 oldu." dedi.



"BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAYİ İCRA KURULUNU KURUYORUZ"



TÜBİTAK reformuyla ilgili Özlü, şunları söyledi:



"Karar mekanizmalarını hızlandıran, süreçleri kısaltan bir model getiriyoruz. Bu çerçevede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu var, 21 üyesi var. Bu kurulu kaldırıyoruz. Bunun yerine Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunu kuruyoruz.



Dağınık bir bütçe sistemi yerine toplu bir özel hesapta toplanan bütçe sistemi getiriyoruz. Her alanda destek vermeyeceğiz. Stratejik gördüğümüz, Türkiye’nin siyasi stratejik hedeflerine uygun alanlarda destekler vereceğiz."



"ANTARTİKA'DA ÜS KURACAĞIZ"



Bakan Faruk Özlü, Antarktika'da araştırma üssü kurulmasına ilişkin de, "Kuracağımız yapılar, binalar Türkiye'de yapılacak, gemiyle oraya yollayacağız. Amacımız bir gemimiz olsun. Geminin buz kıran özelliği olması lazım, envanterimizde bu özelliğe sahip gemi yok. Belki bir yeni gemi yapacağız veya kiralayacağız." dedi.



Özlü, "Biz buraya üs kuracağız, bilimsel araştırmalar yapacağız. Sürekli orada kalacağız. Biz de oradayız, bir bakıma orada hak iddia ediyoruz." diye konuştu.