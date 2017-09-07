50. Balkan Yelken Şampiyonası

Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonada ikinci gün yarışları için start verildi.

Tekirdağ'da düzenlenen 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları başladı.



Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde optimist, laser 4.7, laser radial, laser standart ve 420 kategorilerinde yarışlar yapılacak.



Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tesislerindeki organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden yaklaşık 200 sporcu, kendi sınıflarında dereceye girebilmek için mücadele edecek.



Optimist Milli Takımı Antrenörü Serkan Dalgacı, yaptığı açıklamada, takım olarak ilk gün yarışlarını çok iyi tamamladıklarını ve ikinci günde aynı başarıyı elde etmek istediklerini söyledi.



Şampiyonada en büyük rakiplerinin Yunanistan olduğunu ifade eden Dalgacı, "Her şey çok güzel. Dün üç yarışımızı tamamladık. Rüzgar da yelken için çok iyiydi. Yarışlarda 3 günümüz daha var. Bu şampiyona sezonun son yarışlarından biri. Takımın durumu gayet iyi, daha da iyi olacak." dedi.



Laser Radial Milli Takımı Antrenörü Saran Cinay ise kendi sınıflarında ilk gün yarışlarını birinci tamamladıklarını hatırlattı. Şampiyonayı milli takım olarak güzel derecelerle bitireceklerini dile getiren Cinay, şunları kaydetti:



"Yelken Federasyonumuz ve yerel yönetimlere çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon hazırlamışlar. Dünkü yarışlarımız çok güzel geçti. Takımlarımız yarışlarda oldukça güzel performanslar sergiledi. Laser radial kategorisinde kızlar ve erkeklerde birinci durumdayız. Umarım diğer sporcularımız da yarışma sonunda madalya şansını yakalar."