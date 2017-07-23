5 yıl önce takılan protezleri artık yürütmüyor

Erzurum'da doğuştan iki bacağı olmayan 10 yaşındaki Miraç Öğmen, 5 yıl önce takılan protez bacaklarını artık kullanamayınca evinden dışarıya çıkamıyor ve okuluna gidemiyor.

Erzurum'da doğuştan iki bacağı olmadığı için 5 yıl önce bir hayırseverin yardımıyla protez bacak takılan 10 yaşındaki Miraç Öğmen, hayırseverlerden vücuduna küçük geldiği için kullanamadığı protezlerin yenisini bekliyor.



Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde yaşayan ve iki bacağı olmadan dünyaya gelen Ayfer ve Savaş Öğmen çiftinin 3 çocuğundan biri olan Miraç Öğmen, 5 yaşına kadar anne ve babasının desteğiyle ihtiyaçlarını karşıladı.



Daha sonra bir iş adamının yardımıyla yurt dışından getirilen protez bacakla hayata tutunan Öğmen, büyüdüğü için kullanamadığı protezlerin yenisini almak istiyor.



Ancak ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için yeni protez bacak alamayan Öğmen ve ailesi, hayırsever ve yetkililerden gelecek yardımı bekliyor.



Miraç Öğmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullandığı protezlerin artık kendisine küçük geldiğini ifade ederek, "Protezlerim vücuduma olmuyor. Okul zamanı kullandığımda çok sıkıntı çektim. Büyüdüğüm için yeni protez lazım. Ailemin yeni protez almaya maddi gücü yok." dedi.



Okulda başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Öğmen, 6. sınıfa teşekkür belgesi alarak geçtiğini anlattı.



"TEK HAYALİM SAVCI OLMAK"



Öğmen, protezlerini kullandığı zaman vücudunda ağrı oluştuğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tek hayalim savcı olmak. Kendi başıma yürümek, koşmak istiyorum. Eski protezlerim artık olmuyor, ağrı yaptığından kullanamıyorum. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Annem ve babam her zaman yanımda olduğu için onlara çok teşekkür ediyorum. Umudumu kaybetmedim. Hedeflerime ulaşacağım günü bekliyorum."



Küçük Miraç'ın annesi Ayfer Öğmen de oğlunun doğuştan iki bacağının olmadığını söyledi.



Anne Öğmen, oğlunun büyümesi nedeniyle yaklaşık 4 yıldır kullandığı protezlerin vücuduna olmadığını vurgulayarak, "Miraç'ın 'anne karnında bacakları oluşmamış' dediler. Böyle acı yaşadık ama yine de her halimize çok şükür, Allah'tan gelen bir şey." dedi



Annenin tek hayali, oğlunun hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak



Anne olarak tek isteğinin derslerinde başarılı olan oğlunun hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak olduğunu aktaran Öğmen, evladına uzanacak şifa elini beklediklerini belirtti.



Miraç'ın tuvalet, gezme gibi ihtiyaçlarını kucakta taşıyarak giderdiklerini anlatan Öğmen, "Miraç, 10 yaşına geldiği için protezleri aşırı derecede kendisini rahatsız ediyor, ağlıyor ve giyinemiyor. Miraç, büyüdüğü için taşınması da çok zor. Yürümek istiyor, dışarıdaki arkadaşlarına hevesleniyor. En büyük hayalimiz Miraç'ın kimseye ihtiyacı olmadan rahat rahat yürümesini görmek." diye konuştu.



Ayfer Öğmen, eşinin düzenli işi olmadığını, zaman zaman şoförlük yaptığını, maddi imkanları olmadığı için yeni bir protez de alamadıklarını dile getirerek, oğlunun yürümesi için hayırseverlerden ve yetkililerden destek istedi.



