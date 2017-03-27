5. Uluslararası Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu

5. Uluslararası Manavgat Dağ Bisikleti Maratonu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Manavgat Kaymakamlığı, Manavgat Belediye Başkanlığı ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği tarafından düzenlenen "Manavgat Bisiklet Festivali" kapsamında yapılan 86 kilometrelik yarış, Atatürk Kültür Merkezi önünden verilen startla başladı.



5.ULUSLARARASI MANAVGAT DAĞ BİSİKLETİ MARATONU



Organizasyona Almanya, Rusya, Belçika ve Norveç’ten olmak üzere 14'ü yabancı toplam 130 sporcu katıldı. Sporcular Naras Köprüsü, Seleuekia Antik Kenti ve Oymapınar Baraj güzergahlarından geçerek, zorlu parkurda pedal çevirdi.



Yarışmada, erkeklerde Abdulkadir Kelleci birinci, Serdar Anıl Depe ikinci ve Alman Benjamin Joerges üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ayşe Çakır birinciliği, Esra Kürkçü ikinciliği ve Damla Bayraktar üçüncülüğü elde etti.



Festival kapsamında düzenlenen 76 kilometrelik bisiklet yarışında 19-34 yaş kategorisinde Deniz Kılıç, 35-44 yaşta Turgay Germen ve 45-54 yaşta Bora Tiryaki birinci olurken, 42 kilometrelik etapta ise erkeklerde 19-34 yaş kategorisinde Akın Kılıç, 35-44 yaşta Yunus Yetkin, 45-54 yaşta Faramarz Can Cevatzade ve 55 yaş üstü kategorisinde de Mehmet Akif Baykan ilk sırayı aldı. 35 yaş üstü kadınlarda da Hanaa Salman birinci oldu.



"Yarının Bisikletçileri Yarışması"nda ise 12-13 yaş grubunda Gökay Mengüş ve 14-15 yaş grubunda İbrahim Ethem Demir birinciliği elde etti.



Dereceye giren bisikletçilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.