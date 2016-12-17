5 öğretmen FETÖ'den tutuklandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 öğretmen tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen 5 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Aynı soruşturma kapsamında bir süre önce adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanmış, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA