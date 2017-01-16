5 milyon müslüman buluştu

Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.

Bangladeş'in Tongi kentinde toplanan Müslümanlar geleneksel Bishwa Ijtema (Bishwa İçtiması) etkinliği için biraraya geldi.



"Bishwa İçtiması" etkinliği için, dünyanın farklı yerlerinden 5 milyona yakın Müslüman, başkent Dakka yakınındaki Tongi şehrinde bu sene de toplandı.



Hac farizasından sonra ikinci büyük Müslüman buluşması olan ve ortalama 105 ülkeden yaklaşık 5 milyon Müslüman'ın katıldığı Bishwa İçtiması, 1960lı yıllardan beri düzenlenmektedir.