5 milyon insan açlıktan yok olmak üzere

Somali'de aşırı kuraklık hayatı tehdit ediyor. Ülkenin orta ve güney kesimlerinden geçen Şebili Nehri kurudu. Açlık ve susuzlukla boğuşan halk, hayatta kalmak için evlerini terk edip yollara düştü.

Somali'nin orta ve güney kesimlerinden geçen Şebili Nehri kurudu. Açlık ve susuzlukla boğuşan halk, hayatta kalmak için evlerini terk edip yollara düştü.



Kuraklık nedeniyle gıda ve su bulmakta zorlanan aileler, günlerce yol yürüyerek başkent Mogadişu yakınındaki çadır kampa sığınıyor.



Zehra Ahmed adlı dört çocuk annesi Somalili, ülkenin orta ve güney kesimlerinin en önemli su kaynağı Şebili Nehri'nin tamamen kurumasıyla sahip oldukları ne varsa geride bırakarak bölgeden ayrıldıklarını söyledi.



İlk defa böyle bir kuraklık ve açlık yaşadıklarını belirten Ahmed, "Geçim kaynağımız olan yaklaşık 400 küçükbaş hayvanın hepsi telef oldu. Bölgeden ayrıldıktan sonra yolda yaşadığımız zorlukları ise anlatmaya gücüm yok. Hayvanlar düşüp telef oluyordu hatta insanlar bile ölüyordu." dedi.



Evini terk edip ailesiyle yollara düşenlerden Haride Hüseyin de tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkının, aşırı kuraklık nedeniyle aç ve susuz kaldığını aktardı.



"KÜÇÜK ÇOCUKLAR VE YAŞLILARDAN ÖLENLER OLDU"



Hayatta kalmak için çıktıkları zorlu yolculukta da kayıpları olduğunu belirten Hüseyin şunları anlattı:



"Gözlerimin önünde hayvanlarım açlıktan telef olduktan sonra çocuklarımın hayatını kurtarmak için bölgeden ayrılmak zorunda kaldım. Mogadişu yakınlarına ulaşmak için üç gün boyunca yürüdük. Yolda, küçük çocuklar ve yaşlılardan susuzluktan ölenler oldu."



Çadır hayatının da kolay olmadığını ifade eden Hüseyin, "Bomboş olan bu çadır, bizim için son durak oldu. Çocuklarımız çeşitli hastalıklarla boğuşurken ilaç bulamama çaresizliği içinde bekliyoruz. Gerçekten zor şartlar altında yaşıyoruz ve durumumuzun daha da kötüleşmesinden endişe ediyoruz." diye konuştu.



"İNSANLIK FELAKETİ YAŞANABİLİR"



Başkent yakınlarında kurulan Kah Çadır Kampı Müdürü Hacı Ömer de kuraklık ve açlık nedeniyle Hiran, Aşağı Şebili ve Orta Şebili bölgelerinden göç edenlerin her geçen gün arttığını ifade etti.



Kampa sığınanların çoğunu çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğunu belirten Ömer, imkanlarının yetersizliğini vurgulayarak yardım çağrısında bulundu. Kamp Müdürü şunları kaydetti:



"Kampta sudan başka bir şey bulunmuyor. Kamp sakinlerinin ellerindeki gıda maddelerini toplayarak yeni gelenlerin açlıklarını gidermeye çalışıyoruz. İlgililerin müdahalesi olmazsa bölgede bir insanlık felaketi yaşanabilir. Hayır kuruluşlarını, yardım etme konusunda acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."



Somali'nin kuzeydoğu, orta ve güney kesimlerini vuran kuraklığın nüfusun yarısını tehdit ettiği belirtiliyor.



Somalili uzmanlar, Etiyopya topraklarında doğan Şebili Nehri'nin kurumasında yağışların az olmasının yanında nehir üzerinde çok sayıda baraj yapan komşu Etiyopya yönetiminin de suçu olduğunu öne sürüyor.



Birleşmiş Milletler'in geçen aralık ayında yayımladığı rapora göre, kuraklık nedeniyle 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Somali'de 5 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor. Raporda, ülkede açlık felaketi yaşanmaması için insani yardım çağrısı yapılmıştı.