5 il için sıcak hava uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarların ise güneyden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Hava sıcaklıklarının Elazığ ve Adıyaman'da 43, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de 42 dereceye ulaşması bekleniyor.



Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 10.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları konusunda dikkatli davranması gerekiyor.



DOĞU ANADOLU'DA 5 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde ise gök gürültülü sağanak etkili olacak.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ile Iğdır'da aralıklı ve gök gürültülü sağanağın etkili olması, yağış alan yerlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.



Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli ve Erzincan'da 24, Iğdır'da 22, Erzurum'da 16, Ağrı'da 15, Ardahan ve Kars'ta 13 derece kaydedildi.



Günün en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 42, Erzincan'da 39, Iğdır'da 36, Erzurum ve Ağrı'da 35, Kars ile Ardahan'da 32 derece olması tahmin ediliyor.



Bölgede yağış almayan diğer illerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.