Son Dakika!
14 Eylül 2017 14:42 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2017 14:44

5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

Etiketler: 5. haftahakemsüper ligaçıklandı


0Yorum Yap