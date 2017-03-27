Nevşehir'de 5 eski polis FETÖ'den tutuklandı

Nevşehir'deki FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 10 eski polisten 5'i tutuklandı.

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 eski polisten 5'i tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, haklarında tahkikat başlatılan, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken açığa alınan ve Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 9 eski polis memuru gözaltına alındı. Ekipler, soruşturma kapsamında farklı günde bir eski polisi daha gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 eski polis, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan eski polislerden İlhan T, Fatih K, Ali G, Basri D. ve Emin S. tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Bu arada, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evinde çok sayıda tarihi eser bulunan işsiz kişi Ertuğrul Ö. de adliyeye sevk edildi. Zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Nevşehir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce açığa alınan ve görevden ihraç edilen 10 polis memuru ile evinde tarihi eser bulunan bir kişi farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.