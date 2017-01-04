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04 Ocak 2017 09:24 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2017 09:27

5 bin doz kuduz aşısı hibe edilecek

Türkiye'den Gürcistan'a aşı hibe edilmesini kapsayan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması” Resmi Gazete’de yayımlandı.

5 bin doz kuduz aşısı hibe edilecek

İki ülke arasında 22 Ağustos 2016’da Ankara'da imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin Gürcistan’a 5 bin doz kuduz aşısı hibe etmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, hibe edilen malzeme Gürcistan Çalışma Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi’ne teslim edilecek.

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