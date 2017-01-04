5 bin doz kuduz aşısı hibe edilecek

Türkiye'den Gürcistan'a aşı hibe edilmesini kapsayan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Anlaşması” Resmi Gazete’de yayımlandı.

İki ülke arasında 22 Ağustos 2016’da Ankara'da imzalanan anlaşma ile Türkiye’nin Gürcistan’a 5 bin doz kuduz aşısı hibe etmesi kararlaştırıldı.



Buna göre, hibe edilen malzeme Gürcistan Çalışma Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı, Ulusal Hastalık Kontrol ve Halk Sağlığı Merkezi’ne teslim edilecek.