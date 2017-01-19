5 bin 100 öğrenci kayak eğitimi alıyor

Hakkari Valiliğince başlatılan "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında 17 okuldan 5 bin 100 öğrenciye kayak eğitimi veriliyor.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek'' projesi kapsamında kayak eğitimi alan öğrencileri ziyaret etti.



Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'deki bütün çocuk ve gençleri kayakla buluşturmak için proje başlattıklarını söyledi.



Proje kapsamında 17 okuldan 5 bin 100 öğrencinin kayak eğitimi alacağını anlatan Toprak, her gün 60 öğrenciye 6 kayak antrenörü ve 4 öğretmenin eğitim verdiğini belirtti.



"GENÇLER DAĞLARIN FATİHLERİ OLACAK"



Eğitim alan öğrencilere öğle yemeği de verdiklerini dile getiren Toprak, şöyle konuştu:



"Allah'ın Hakkari'ye bahşettiği bu dağlarda, kayak sporu ile Hakkari'deki bütün gençleri ve çocukları buluşturmak üzere proje başlattık. Çocukların hemen hemen yüzde 95'i kayak merkezine ilk defa geldi ve ayaklarına kayak malzemelerini taktı. Gelip gördüğümüzde bizi en çok sevindiren, mutlu eden ise gençlerimizin, çocuklarımızın 5-6 saat kurs almalarına rağmen hala yeni gelmiş gibi kayak aşkı taşımaları, spora devam etmek istemeleri. İnşallah bu gençlerimiz, geleceğimizin milli sporcuları, kayak antrenörleri, kayak hocaları ve dağların Fatihleri olacak."



Vali Toprak, geçen hafta Erzincan'da düzenlenen kayak yarışmalarına gönderdikleri 23 sporcudan 10'unun madalya aldığını söyledi.