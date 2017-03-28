5 ayın dibine geriledi

ABD doları, Trump'ın sağlık tasarısında yaşadığı başarısızlığın ardından başlıca rakipleri karşısında yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

ABD doları, Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin sağlık tasarısında yaşadığı başarısızlığın ardından başlıca rakipleri karşısında yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesini gördü.



Doların, euro, yen, sterlin, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere en büyük altı rakibine karşı performansını ölçen Uluslararası Dolar Endeksi yüzde 0,7 düşüşle 98,86'ya gerileyerek, 11 Kasım'dan beri en düşük düzeyini kaydetti.



Emtia piyasalarında ise altının siyasi belirsizlik nedeniyle artan "güvenli liman" alımlarıyla yükselmesi öne çıktı. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 1.254,90 dolara tırmanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Brent tipi ham petrolün varili ise 50,96 dolarla yatay seyrederken, ABD tipi petrolün varil 47,84 dolara geriledi.