Kar ve tipi nedeniyle 480 yol ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dört ilde 480 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dört ilde 480 yerleşim biriminin yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar nedeniyle 42 mahalleye ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kar ve tipiden kapanan 90 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.



Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.



Öte yandan kent merkezinde belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Muş'ta 290 köy, Hakkari'de ise 20 köy ile 38 mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin yol açma çalışmalarına başladığı öğrenildi.