48. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı

Mısır'da 35 ülkenin katıldığı ve 10 Şubat'a kadar devam edecek 48. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı açıldı.

Mısır'da 35 ülkeden 670 yayınevinin katıldığı 48. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı açıldı.



Başkent Kahire'nin doğusundaki Nasr semtinde kurulan ve 10 Şubat'a kadar sürecek olan fuarın açılışına Başbakan Şerif İsmail, Kültür Bakanı Hilmi en-Nemnem, Faslı mevkidaşı Muhammed el-Emin es-Subeyhi ile Arap ve yabancı diplomatlar katıldı.



"Gençlik ve geleceğin kültürü" konulu fuara katılan ülkeler arasında Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Tunus, Lübnan, Sudan, Fransa, Almanya, İtalya, Çin, Hindistan, Rusya ve ABD de yer alıyor.



Fas 60'a yakın edebiyatçı ve şairle bu yıl fuarın onur konuğu oldu.