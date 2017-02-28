461 bin KOBİ'ye faizsiz kredi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "KOSGEB'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' ödemeleri kapsamında 461 bin 167 KOBİ'ye kredi faiz desteği verildi." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), 50 bin liralık 2017 yılı "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" ödemeleri kapsamında 461 bin 167 KOBİ'ye kredi faiz desteği verildiğini bildirdi.



Özlü, KOSGEB'in "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.



Bakan Özlü, çoğunluğu esnaf ve sanatkar olmak üzere, mikro ve küçük ölçekli, yıllık net satış hasılatı 1 milyon 345 bin liranın altında olan işletmelerin, yıllık net satış hasılatına göre 20 bin lira ile 50 bin lira arasında kredi faiz desteğinden yararlanabileceklerini belirterek, "Yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda güvenlik kriterlerini geçemeyenler, mükerrer başvurular, tabela şirketleri, Bakanlar Kurulu kararıyla esnaf ve sanatkara kullandırılan sıfır faizli 30 bin lira krediden faydalananların başvuruları geçersiz sayıldı." ifadesini kullandı.



Söz konusu krediden ağırlıklı olarak ihtiyaç sahibi mikro işletmelerin faydalanmasını öngördüklerine işaret eden Özlü, kredinin ilk 1 yılının geri ödemesiz olacağını, kalanının da 2 yıl içinde üçer aylık eşit taksitlerle ödeneceğini kaydetti.



Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği ödemeleri kapsamında 15-20 gün içinde piyasaya yaklaşık 11 milyar lira sıcak para girişi olacağını belirten Özlü, "Kullandırılacak kredi için geçerli olacak 2,5 milyar lira faiz gideri KOSGEB tarafından bütçe içinden karşılanacak. Bu uygulamayla amacımız, büyüklüklerine göre ihtiyacı olan ve şartları sağlayan tüm işletmelerimizin bu krediden faydalanmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.



KOBİ'LER SONUÇLARI NASIL ÖĞRENECEK?



KOSGEB'in 2017 Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine hak kazanan işletmelerin, başvuru aşamasında sisteme girmiş oldukları e-posta adreslerine e-posta, cep telefon numaralarına da SMS olarak bilgi notu gönderilmeye başlandı.



İşletmeler ayrıca başvuru yaptıkları "sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr" web adresinden giriş yaparak başvuru sonuçlarını ve kullanabilecekleri kredi miktarını öğrenebilecek.