4,5G hizmeti bir yılda büyük ilgi gördü

Türkiye'yi hızlı internetle tanıştıran, 1 Nisan 2016'da hizmete giren, hız, kapasite ve sağladığı verimlilikle haberleşmeyi daha da kolaylaştıran 4,5G teknolojisi bir yaşında.

BTK'dan yapılan açıklamada, 4,5G hizmetinin bir yaşına girmesi dolayısıyla açıklamalarına yer verilen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, mobil cihazlarda internet hızını 12 kat artıran 4,5G'nin aradan geçen bir yılda vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

51,6 MİLYON ABONE 4,5G'YE GEÇTİ



Sayan, yıl sonunda 51,6 milyon abonenin 4,5G'ye geçtiğini vurgulayarak, "Toplam mobil abone sayısının 75 milyon olduğu düşünüldüğünde bunun önemli bir başarı olduğu görülmektedir. 4,5G hizmeti için önem arz eden bir diğer rakam olan aktif 4.5G kullanıcı sayısı yani uyumlu SIM kartı ve cihazı olan 4,5G aboneleri 2016 sonunda 19,2 milyona ulaşmıştır. 4.5G hizmeti, ana unsuru olan mobil internet kullanımını da büyük oranda etkilemiş olup, 2016 yılı sonunda mobil geniş bant abone sayısı 51,7 milyona ulaşmış ve bunların 32.8 milyonu 4,5G kullanıcısından oluşmaktadır." bilgisini verdi.



Sayan, ayrıca 4.5G'ye toplam 1 milyar 516 milyon 454 bin lira yatırım yapıldığını belirterek, 4,5G yükümlülükleri kapsamında işletmecilerin yerli malı belgeli ürünlerin hedeflenen oranların altında kaldığına vurgu yaptı.