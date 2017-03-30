4,5G 1 yaşında

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti 4,5G'yi birinci yılında 51,7 milyon abonenin tercih ettiğini söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, elektronik haberleşme sektöründe çağın gerisinde kalmamak için en son teknolojilerin kullanıldığını ifade ederek, 4,5G'nin kullanımında da 1 Nisan itibarıyla birinci yılın dolacağını anımsattı.



Daha yüksek mobil internet hızı, daha fazla data kapasitesi ve düşük gecikme süresi sunan dördüncü nesil telekomünikasyon hizmeti 4,5G'yi 51,7 milyon abonenin tercih ettiğini dile getiren Arslan, "Türkiye’de yüzde 94 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 75 milyon 61 bin 699 mobil abone bulunuyor. Bunlardan 51,7 milyonu 4,5G'yi seçti. Yani her üç aboneden ikisi 4,5G'yi tercih etti." diye konuştu.



Arslan, 26,5 milyon vatandaşın cihaz ve SIM kartlarının 4,5G hizmetine uyumlu olduğunu belirterek, 19,2 milyon vatandaşın da fiili olarak bu hizmetten faydalandığını ifade etti.



4,5G hizmetinden faydalanan vatandaşların, internet kullanımının daha yüksek olduğunu dile getiren Arslan, 2016'da ortalama veri kullanımı aylık 2 gigabayt iken 2016 son çeyreği itibarıyla 4,5G abonelerinin ortalama aylık veri kullanım miktarının 5,4 gigabayt olarak gerçekleştiğine işaret etti.



Söz konusu rakamların vatandaşların yeni teknolojilere eğilimini, internet vasıtasıyla bilgiye erişiminin her geçen gün arttığını gösterdiğini anlatan Arslan, ülke olarak tarihe iz bırakabilmesi için bilişim altyapısının yerli ve milli teknolojilerle geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



"YERLİLİK ORANIYLA İLGİLİ KADEMELİ GEÇİŞ OLACAK"



Arslan, 4,5G yetkilendirme şartnamesinde yerlilik şartı konulduğunu hatırlatarak, 4,5G yerlilik oranlarının sağlanması amacıyla operatörlerin, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK başta olmak üzere birçok yazılım ve donanımla bu şartın yerine getirilmesine yönelik çalıştıklarını söyledi.



Haberleşme teknolojilerinin birçok yönden hayata temas ettiğini, bu alandaki kazanımların kalıcı olması için milli teknolojilerin kullanılması gerektiğine işaret eden Arslan, "Yerlilik oranlarıyla ilgili kademeli geçiş olacak. Bu konuda kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bunu, sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Operatörün önünde hiçbir engel olmaması konusunda da çalışıyoruz." dedi.