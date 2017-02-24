4,5 milyar dolar yatırım yapacağız

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, geçen yıl yaptıkları 4,1 milyar liralık yatırım tutarını bu yıl 4,5 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Sabancı Holding'in 2016 yılı finansal sonuçlarının açıklandığı, 2017 yılına yönelik hedef ve projeksiyonların paylaşıldığı “Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı" Sabancı Center'da gerçekleşti.



Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kurtul, toplantıda yaptığı konuşmada, 2016 yılında küresel ekonomide ve diğer alanlarda yaşanan sıkıntılardan bahsederek, gelişmiş ülkeler arasındaki performans ayrımının devam ettiğini, avro bölgesinde ve Japonya'da genişleyici politikaların sürdüğünü söyledi.



Türkiye'nin geçen yıl güçlü bir ilk yarı geçirdiğini, üçüncü çeyrekte daralma yaşandığını dile getiren Kurtul, "Son çeyrekte alınan tedbirlerle 2016 için büyüme beklentimiz yüzde 2,6." dedi.



Bu yıl ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının, Fed'in faiz artırımlarının devam etmesinin gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğini dile getiren Kurtul, AB'deki siyasal belirsizliklerin, seçim takvimlerinin ve Brexit'in de gelişmekte olan ülkelere olumsuz etki yapacağını anlattı.



Kurtul, "İç talep, kamu yatırımları, kısmen tüketim, ihracattaki ve turizmdeki artışla 2017'deki büyüme beklentimiz yüzde 3,5. Tüketici kredilerindeki ivmelenme özel tüketime katkı vermeye devam edecek." diye konuştu.



Döviz kuru piyasasında daha istikrarlı 2017 beklentileri olduğunu kaydeden Kurtul, "Beklentimiz, ülkemiz açısından 2017'nin 2016'ya göre hem kur istikrarı hem ekonomik büyüme hem işsizliğin azalması konusunda daha iyi olacağı yönünde." ifadesini kullandı.



Kurtul, yıl sonu TÜFE beklentilerinin yüzde 9,5 olduğunu bildirdi.



"ÖZKAYNAKLARIMIZ 23 MİLYAR TL'YE ULAŞTI"



Kurtul, Sabancı Holding ana ortaklık özkaynaklarının çok güçlü bir mali yapıyı işaret ettiğini ifade ederek, özkaynaklarının geçen yıl 2 milyar lira yükselerek 23 milyar liraya ulaştığını aktardı.



Akbank'ın 6 yıldır üst üste Türkiye'nin en değerli banka markası olduğunu anımsatan Kurtul, Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi bankası olan Akbank'ın aktiflerinin yüzde 17 artışla 294 milyar liranın üzerine çıktığını bildirdi.



Kurtul, bankanın nakdi ve gayrinakdi kredileriyle toplam 219 milyar lira kredi kullandırdığını belirterek, KOBİ'ler dahil ticari kredilerde toplam portföyünün 321 bin şirkete ulaştığı bilgisini verdi. Kurtul, toplam mevduatın yüzde 16 artışla 174 milyar TL seviyesine çıktığını dile getirdi.



"ENERJİSA'DA 1,5 MİLYAR TL'LİK YATIRIM PLANLIYORUZ"



Kurtul, Sabancı Topluluğunun son 5 yılda 17,3 milyar lira yatırım yaptığını belirterek, geçen yıl yaptıkları yatırım tutarının 4,1 milyar lira şeklinde gerçekleştiğini vurguladı.



Zafer Kurtul, "Geçen yıl yaptığımız 4,1 milyarlık yatırım tutarını 2017'de 4,5 milyara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.



Bu yıl yapacakları yatırımlardan bahseden Kurtul, "Çimsa'da Afyon-Eskişehir fabrika yatırımı, Niğde fabrika ilave kapasite yatırımı, Brisa Aksaray ikinci fabrika yatırımı, Kordsa Türkiye-Endonezya fabrikaları polyester-iplik yatırımı, yani Türkiye ve Endonezya'da iplik kapasitesinin artırılması, Enerjisa'da da 1,5 milyar TL'lik yatırım planlıyoruz." diye konuştu.



Kurtul, 2017'de 4,5 milyar liralık yatırımın 3,5 milyar lirasının üretim kapasitesinin artırılması için yapılacağını kaydederek, 1 milyar liranın ise teknoloji yatırımı olacağını bildirdi.



